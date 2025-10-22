Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gayà despeja el balón en Vitoria. EFE

Ningún córner a favor, algo que no sucedía desde hace veinte meses

El Valencia se quedó a cero en ese aspecto ante el Alavés| La última vez que ocurrió esta situación fue el 10 de febrero de 2024 contra Las Palmas (2-0)

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:27

Las cifras no engañan. El Valencia tuvo en Vitoria un 37,3% de posesión, remató dos veces a puerta e hizo justo la mitad de ... pases correctos del rival: 216 contra los 430 del equipo local. Pero eso no es motivo ni mucho menos para perder un partido. Se puede ganar con mucha menos posesión, con menos tiros a puerta y hasta renunciando más descaradamente al toque para dar más pelotazos en largo. Pero cuando todo eso se junta y además sólo se consigue un punto y sufriendo, es motivo para estar cuanto menos alertas.

