Ningún córner a favor, algo que no sucedía desde hace veinte meses
El Valencia se quedó a cero en ese aspecto ante el Alavés| La última vez que ocurrió esta situación fue el 10 de febrero de 2024 contra Las Palmas (2-0)
Valencia
Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:27
Las cifras no engañan. El Valencia tuvo en Vitoria un 37,3% de posesión, remató dos veces a puerta e hizo justo la mitad de ... pases correctos del rival: 216 contra los 430 del equipo local. Pero eso no es motivo ni mucho menos para perder un partido. Se puede ganar con mucha menos posesión, con menos tiros a puerta y hasta renunciando más descaradamente al toque para dar más pelotazos en largo. Pero cuando todo eso se junta y además sólo se consigue un punto y sufriendo, es motivo para estar cuanto menos alertas.
Del Valencia se espera, o se esperaba, que ante equipos como el Alavés, por ejemplo, saliera con más presencia ofensiva. Y los saques de esquina son a veces también un indicador de por dónde ha ido la película. Es otro dato más que ofrece múltiples interpretaciones y que no siempre suele ir de la mano del resultado. Pero en este caso llama poderosamente la atención que en este Alavés-Valencia, el equipo de Corberán no tuviera ni un solo saque de esquina a favor. Siete tuvo el Alavés, con el temor de que llegara algún gol.
Hacía veinte meses que el Valencia no tenía en un partido ni un córner a su favor. La última vez que ocurrió esto fue en un Las Palmas-Valencia (2-0), el 10 de febrero de 2024 y con Baraja en el banquillo y un 27,1% únicamente de posesión blanquinegra.
Prueba de que a veces no hace falta tener córners a favor para ganar es lo que pasó en la jornada 25 de la 2023-24, en un Valencia-Atlético de Madrid. 8 córners a favor del Valencia y 0 para el Atlético. Eso sí, el resultado sí fue para los rojiblancos: 0-3.
Otro dato curioso se produjo en un Barça-Valencia (jornada 33 de la 2023-24): 15 córners para los locales y 1 para el Valencia. El resultado final fue de 4-2.
