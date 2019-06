Neto se despide del Valencia CF y su afición Neto para el disparo de Hoarau en el partido de Champions ante el Young Boys. / AFP El guardameta ha escrito un emotivo mensaje en una red social para decir adiós EFE/LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 28 junio 2019, 13:16

El guardameta brasileño Norberto Murara 'Neto', traspasado por el Valencia CF al FC Barcelona este jueves, ha dicho adiós al club y a su afición con un mensaje en Instagram en el que señala que se despide con la cabeza alta: «Hoy me despido con la sensación de deber cumplido con ustedes, ches».

En el mensaje en redes sociales ha explicado que hace dos años llegó al conjunto de Mestalla con el objetivo de devolverlo a la Champions League. «Me dediqué, trabajé dando mi mejor y me entregué en ese proyecto que sólo poca gente creía... y lo conseguí. Yo conseguí junto a mis compañeros, no sólo una, pero dos clasificaciones», señala el ex valencianista.

Neto ha asegurado que se lleva las experiencias vividas, el nacimiento de su hija y amigos. «Gracias por estos años Valencia, por el apoyo que recibí, cariño y conquistas que tuvimos juntos #amunt», concluye.