Un minuto de ovación en el homenaje de Mestalla a Ochotorena

El 27 de octubre Valencia, y el planeta fútbol, amanecía con la triste noticia del fallecimiento de José Manuel Ochotorena. La leyenda del club blanquinegro ... y de la Selección reunía al día siguiente a cientos de personas que acudieron a darle el último adiós. Horas más tarde, los de Carlos Corberán jugaban en Copa ante el Maracena. Allí guardaron ambos equipos un minuto de silencio, como en el resto de partidos, así como en la jornada 11 de LaLiga en la que el Valencia jugó en el Bernabéu.

No ha sido hasta la tarde del domingo 9 de noviembre cuando el equipo ha regresado a casa para disputar su correspondiente encuentro contra el Betis. Y ha sido en Mestalla donde se ha vivido el homenaje más emotivo para una persona inolvidable. Anunciaba la megafonía del estadio que se iba a guardar un minuto de silencio por Ochoto y, con una imagen del exportero y exentrenador de cancerberos en los vídeomarcadores, el estadio rompió a aplaudir. Un minuto de ovación para una leyenda que descansa en paz.

Precisamente en la tarde del domingo, uno de sus últimos pupilos Giorgi Mamardashvili se convertía en héroe. Lo hacía lejos de Valencia, en la Premier donde ahora juega. El georgiano paraba un lanzamiento de penalti a Erling Haaland. La estrella noruega no pudo batir desde los once metros a un portero que reconocía haber crecido gracias al vasco. «Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz, Ochoto», publicó en redes sociales.