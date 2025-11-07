Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rodrigo de Paul, llegando a Valencia en 2014 tras su fichaje, en una imagen de archivo. Jesús Signes

El Valencia, más de una década olvidándose del talento de Sudamérica

El club de Mestalla lleva once años sin contratar a un jugador que venga de una liga del continente andino: el último fue Rodrigo de Paul en 2014

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:43

Comenta

Se habla mucho en el entorno del Valencia actualmente del hecho de que Ron Gourlay quiere reestructurar la parcela deportiva y de captación de ... talento del club. La entidad blanquinegra, en los últimos años, ha estado liderada por el tándem de Miguel Ángel Corona y Carmelo del Pozo, que se ha centrado principalmente en el talento español y como mucho, un poco del europeo. Es por eso que el nuevo CEO de fútbol quiere volver a expandir los tentáculos de scouting del Valencia en otros continentes que son minas de talento, y más en un momento en el que el club no tiene grandes recursos para acometer fichajes millonarios y necesita sacarse de la chistera operaciones de un precio bajo.

