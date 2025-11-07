El Valencia, más de una década olvidándose del talento de Sudamérica
El club de Mestalla lleva once años sin contratar a un jugador que venga de una liga del continente andino: el último fue Rodrigo de Paul en 2014
Valencia
Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:43
Se habla mucho en el entorno del Valencia actualmente del hecho de que Ron Gourlay quiere reestructurar la parcela deportiva y de captación de ... talento del club. La entidad blanquinegra, en los últimos años, ha estado liderada por el tándem de Miguel Ángel Corona y Carmelo del Pozo, que se ha centrado principalmente en el talento español y como mucho, un poco del europeo. Es por eso que el nuevo CEO de fútbol quiere volver a expandir los tentáculos de scouting del Valencia en otros continentes que son minas de talento, y más en un momento en el que el club no tiene grandes recursos para acometer fichajes millonarios y necesita sacarse de la chistera operaciones de un precio bajo.
Gourlay, tal y como informó Tribuna Deportiva, planea incorporar a la dirección deportiva a un par de scouts que mejoren la captación en el Valencia, poniendo especial foco en el continente de Sudamérica, abandonado por la entidad después de quedar relegado en los tiempos recientes ya que se pensaba internamente que estaba alejada del mercado al que podía acceder el club con los recursos que posee actualmente. Y eso, con un simple vistazo al historial de fichajes, se comprueba rápidamente: el Valencia lleva más de una década sin fichar de Sudamérica.
Ojo, importante matizar esto. Fichar de Sudamérica se refiere a contratar a un jugador que esté jugando en una liga del continente andino, no un jugador de una de esas nacionalidades que esté jugando en Europa. Es decir, por ejemplo, Lucas Beltrán, argentino que juega cedido este año en Mestalla, no cuenta, puesto que procede de la Fiorentina italiana. Es por ello que, para ser más exactos, el último fichaje que el Valencia hizo directamente de un club sudamericano fue Rodrigo de Paul, en 2014, cuando pagó 6.5 millones a Racing de Avellaneda por sus servicios.
Es decir, el Valencia lleva once años sin fichar a un futbolista de un club del continente sudamericano. Y es que precisamente fue en 2014, coincidiendo con la llegada de Peter Lim y Meriton Holdings al Valencia, cuando la entidad abandonó el otro lado del océano. Previamente, había pagado 8 millones al Monterrey mexicano por Dorlan Pabón, o 3.5 millones al Cruzeiro brasileño por Vinícius Araújo. Desde entonces, se cerró el grifo y se centró el foco en los traspasos de futbolistas que ya militaban en clubes europeos.
Algo extraño, puesto que históricamente el continente sudamericano siempre ha nutrido al Valencia con grandes futbolistas que se han convertido en ídolos de la afición valencianista, como Mario Alberto Kempes, Pablo Aimar, el Piojo López o el Kily González. A continuación, te detallamos la lista completa de los últimos fichajes que ha hecho el Valencia desde el continente americano, siendo la mayoría jugadores que han dado buen rendimiento en el club, o al menos, se han podido retraspasar obteniendo beneficio económico.
Últimos fichajes de Sudamérica del Valencia
-
2014-15: Rodrigo de Paul (Racing de Avellaneda, 6.5 millones)
-
2013-14: Dorlan Pabón (Monterrey, 8 millones)
-
2013-14: Vinícius Araújo (Cruzeiro, 3.5 millones)
-
2010-11: Jonas Gonçalves (Grémio, 1.25 millones)
-
2008-09: Renan Brito (Internacional, 5 millones)
-
2008-09: Thiago Carleto (Santos, 0.6 millones)
-
2008-09: Ignacio González (Danubio, libre)
-
2007-08: Éver Banega (Boca Juniors, 18 millones)
-
2005-06: Fabián Estoyanoff (Fénix, 0.8 millones)
-
2003-04: Ricardo Oliveira (Santos, 3.5 millones)
-
2003-04: Fabián Canobbio (Peñarol, libre)
-
2000-01: Pablo Aimar (River Plate, 21.25 millones)
-
2000-01: Diego Alonso (Gimnasia, 7.65 millones)
-
2000-01: Fábio Aurélio (Sao Paulo, 6 millones)
-
1999-00: Daniel Fagiani (Newell's, 1.8 millones)
-
1999-00: Mauricio Pellegrino (Vélez, 1.2 millones)
-
1996-97: Ariel Ortega (River Plate, 11 millones)
-
1996-97: Claudio López (Racing de Avellaneda, 3.36 millones)
