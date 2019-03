Mestalla late con el centenario 'Un segle de sentiment etern' reza la lona desplegada por el Valencia en el partido ante el Getafe, que sirve de previa para las celebraciones de hoy | 'Piojo' López y Fabio Aurelio acuden al estadio y hoy se unirán al resto de exfutbolistas para encabezar la marcha más esperada por la afición TONI CALERO Lunes, 18 marzo 2019, 00:39

El gol de Gonçalo Guedes como colofón a la fiesta. El portugués marcó y se echó a correr como un loco -ya lo hizo esta misma semana ante el Krasnodar- pero el VAR avisó del fuera de juego de Kevin Gameiro. Una lástima porque a un día muy especial para el Valencia y el valencianismo le faltó la guinda de la necesaria victoria contra el Getafe. Mestalla se había engalanado para el partido más cercano a la celebración del centenario. Un cronómetro en los videomarcadores recordaba que, cuando Sánchez Martínez decretó el final del duelo, tan sólo faltaban unas cuatro horas para el 18 de marzo. El día del cumpleaños de la entidad de Mestalla.

Antes incluso de que los autobuses de Valencia y Getafe aparecieran por la Avenida de Suecia, cualquiera podía percibir que el encuentro no sería uno más. Por las calles, repletas de gente estos días por las Fallas, son muchas las camisetas valencianistas, las banderas, que proliferan es estos días, estas semanas, estos meses y este año tan señalado para el club blanquinegro. Muchísimo se ha escrito y hablado sobre el centenario del Valencia y llegó la hora de celebrarlo. Mestalla se adelantó levemente. Fueron muchos los guiños hacía la efemérides dentro y fuera del recinto de la Avenida de Suecia, ayer, por cierto, con una gran entrada pese a la Ofrenda.

9 15 horas. Concentración en la plaza de la Afición para formar parte de la marcha cívica hasta la plaza del Ayuntamiento. 10 30 horas. Lectura del Acta de Constitución y discurso de Murthy muy cerca del Bar Torino. 14 horas Mascletà dedicada al club valencianista. Acto seguido, una representación del club irá a la Ofrenda de la Mare de Déu. 15 15 horas. Paella gigante en las inmediaciones de Mestalla organizada por la Agrupación de Peñas del Valencia 21 horas Cremà de la Falla en los alrededores de Mestalla.

La gran mayoría de los exfutbolistas que viven fuera y hoy serán protagonistas en los diversos actos programados aterrizaron ayer en Valencia. Unos cuantos aficionados se percataron que por la puerta cero de Mestalla podían llegar sorpresas. Y las hubo. El mayor revuelo lo generó Claudio 'Piojo' López, recibido por Fernando Giner y Paco Camarasa, con quien se fundió en un emotivo abrazo. Ambos ganaron la Copa del Rey de 1999 y los dos acompañaron ayer al equipo de Marcelino, uno en el palco de autoridades -donde también estuvo el brasileño Fabio Aurelio- y otro en su función como delegado. Piojo recibió mucho cariño por parte de los aficionados que coincidieron con él a las puertas del estadio. Ya en pleno partido, desde la megafonía se anunció la presencia de los familiares de Octavio Milego y Gonzalo Medina (dos de los fundadores del club) y el valencianismo les dedicó un buen aplauso.

Unai Emery ve el choque en el palco, así como Amadeo Salvo, Pedro Cortés y Agustín Morera El valencianismo aplaudió la presencia de los familiares de Octavio Milego y Gonzalo Medina

En un choque tan señalado no faltaron los expresidentes Pedro Cortés, Agustín Morera y Amadeo Salvo. No apareció, por contra, Layhoon Chan, que ocupó el sillón presidencial tras la salida de Salvo y desde su salida no ha vuelto a hacer acto de presencia por Mestalla. Bien cerca de los expresidentes se sentó Unai Emery. El que fuera entrenador del Valencia durante cuatro años (2008-2012) vio desde el palco cómo Valencia y Getafe firmaban tablas exhibiendo buen músculo defensivo. Emery, además, tiene un gran motivo para escudriñar al conjunto de Marcelino porque su Arsenal se puede cruzar con el Valencia en las semifinales de la Europa League.

Varias banderas gigantes pasearon sobre el césped mientras calentaban ambos equipos y el club desplegó una lona. 'Un segle de sentiment etern', rezaba la misma, que también contenía los principales títulos conseguidos en la centenaria historia de la entidad. La acumulación de momentos emotivos, eso sí, se fueron diluyendo lógicamente con el paso de los minutos, mientras la grada, de forma más contundente en la segunda mitad, apretaba en busca del gol del triunfo.

El Valencia-Getafe, en definitiva, sirvió de aperitiva para la maratoniana jornada que espera hoy al valencianismo. A las 9:45 horas arranca la marcha cívica que va a fundir a las leyendas con los aficionados. Kempes, Guillot, Arias, Tendillo, Carboni, Saura, Giner, Voro, Bossio y muchos más encabezarán el recorrido y portarán la bandera fundacional hasta la plaza del Ayuntamiento. Allí (sobre las 10:30), en las inmediaciones del Bar Torino, se leerá el Acta Fundacional del club y Murthy pronunciará un discurso. La primera plantilla estará presente -a excepción de los internacionales- en el acto central de las celebraciones. La representación valencianista irá luego al Ayuntamiento, donde el alcalde Joan Ribó les recibirá y posteriormente disfrutarán de la mascletà desde el balcón.

Acto seguido, los representantes del club pasarán por la Ofrenda a la Mare de Déu. En los alrededores de Mestalla, otro foco festivo, puesto que habrá una paella gigante y la falla de la Agrupación de Peñas, que en principio se quemará sobre las 21 horas. Todos esos actos están previstos para mañana y en el horizonte aparece el España-Noruega en Mestalla (23 de marzo) y el partido de leyendas valencianistas, que se celebra un día después (18 horas). Ya hay vendidas más de 20.000 entradas y los aficionados aprovecharon ayer su visita a Mestalla para seguir comprando localidades.