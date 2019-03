Mendieta explica los motivos de su ausencia en los actos del Centenario del Valencia CF Mendieta levanta la Copa del Rey de 1999. / Jaro Muñoz / AP El exjugador lamenta la falta de planificación a más largo plazo por parte del club LAS PROVINCIAS Miércoles, 27 marzo 2019, 22:33

Son muchos los que se han preguntado estos días por los motivos de la ausencia de jugadores míticos del Valencia CF en los actos del Centenario. Y uno de los nombres que más ha resonado ha sido el de Mendieta. Uno de los protagonistas de la Copa del Rey de 1999 en Sevilla y las finales de Champions no estuvo presente en el ya histórico partido de leyendas del pasado domingo.

Ahora, Mendieta ha querido explicarse. «En julio de 2018 presento junto con una empresa llamada GLS, la organizadora de este torneo que se ha jugado en China, y me comprometo contractualmente para jugar y ayudar en la organización. Cuando el Valencia en noviembre de ese mismo año me informa de que va organizar eventos [con motivo del Centenario] por supuesto que les comunico mi predisposición y mi ilusión por participar en aquellos en los que pueda estar», ha comentado en Radio Marca.

Pero más tarde se da cuenta de que había un problema con las fechas, pues ambos eventos coincidían: «Cuando me confirman las fechas, lamentablemente les tengo que informar de que me es imposible el partido de Leyendas del día 24, porque tengo un contrato que no puedo romper y del que no me puedo escapar y que si consideran cambiar esa fecha a cualquier otro día, que por supuesto encantado acudiré al partido. Pero el club no consideró otra fecha y lamentablemente no pude estar. No fue solo mi ausencia sino la de otros grandes jugadores del club que no pudieron estar allí, quizás una planificación a más largo plazo hubiera sido más adecuada».

También se ha excusado sobre su ausencia en la marcha cívica del 18 de marzo: «Quise estar también en el evento del día 18 pero el club no me puso las facilidades como para estar allí y tampoco pude estar lamentablemente. Por dos diferentes razones no pude estar en ninguno de ellos». Pese a todo, agradece el esfuerzo de Fernando Giner en la organización de todos los actos.