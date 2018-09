Valencia CF Marcelino: «No es lógico empatar tantos partidos» Marcelino, en Paterna. / Damián Torres. El entrenador del Valencia asegura que su equipo está en una buena dinámica y cree que al final de la primera vuelta no habrá grandes diferencias con el Sevilla o el Villarreal EFE VALENCIA Viernes, 28 septiembre 2018, 13:02

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó hoy que su equipo está en una buena dinámica y explicó que «pierde muy poco, pero no gana y que no es lógico empatar tantos partidos» como los cinco igualados en las seis primeras jornadas del campeonato.

El técnico admitió que no esperaba estar seis partidos sin ganar, pero también aclaró que nunca hizo cálculos a largo plazo porque sabe que todos los equipos, «menos Real Madrid, Barcelona y a veces el Atlético de Madrid», tienen dinámicas y altibajos a lo largo de la temporada.

«Ahora solo pienso en ganar el primer partido, ni siquiera pienso en el Manchester United, y espero que al final de la primera vuelta no tendremos una diferencia grande con equipos como el Sevilla o el Villarreal, pero en nuestra peor dinámica nuestros rivales directos nos llevan cuatro o cinco puntos», añadió.

«Lo normal es que al Celta le hubiéramos ganado de forma clara, pero no lo logramos. Me gustó el equipo», agregó Marcelino, quien no estuvo en el banquillo por sanción y quien señaló que tenía que aceptar que son el único equipo que todavía no ha ganado en el campeonato de Liga.

«Al final del partido ante el Celta, miramos más el reloj que el juego. A veces hay cosas inexplicables y no es lógico que hasta ahora no hayamos ganado. Esta situación, lógicamente, incomoda, pero saldremos reforzados de esta dinámica», continuó el técnico asturiano.

«Estamos para apoyar en los buenos y regulares momentos. Hace falta un clic para desbloquear a los delanteros», indicó Marcelino, para quien la Real Sociedad, el rival de este sábado, es un equipo complicado en su campo, que, por ejemplo, tuvo contra las cuerdas al Barcelona al que no ganó por errores puntuales.

Destacó que el equipo tiene pocos goles a favor y que el número de goles en contra es correcto como consecuencia de una cierta eficacia defensiva. «En ese sentido ya no somos la verbena de la paloma, el rival nos llega poco, pero nos falta aprovechar nuestras llegadas», señaló.

Finalmente destacó que el Valencia nunca ha dado sensación de dejadez. «Cuando empatas tanto es porque no eres vulnerable y la victoria está más cerca» agregó.