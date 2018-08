Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Batshuayi es un gran jugador» Marcelino durante una de sus comparecencias. / EFE El técnico del Valencia espera cuatro fichajes para reforzar el ataque TONI CALERO Valencia Viernes, 10 agosto 2018, 13:35

Cuatro fichajes. Sí o sí. Marcelino García Toral insiste en esos cuatro refuerzos para el ataque del Valencia CF y de esa idea se desprende que nada ha cambiado respecto a Simone Zaza, que no tiene sitio en la plantilla. «Nuestra idea para cerrar la plantilla es fichar a cuatro jugadores de ataque. No sabemos si lo llevaremos a cabo porque no tomaremos decisiones precipitadas», ha admitido el técnico del Valencia, que no quiere 'mojarse' respecto a Michy Batshuayi, uno de los grandes objetivos del club.

«Es un gran futbolista, conocido a nivel europeo, pero no puedo decir más. No está aquí. Es un muy buen jugador, pertenece al Chelsea y el mercado inglés cerró anoche. No sé si es viable esa posibilidad, si elige al Valencia o a otro equipo para salir...», ha analizado Marcelino, que se refería a Kevin Gameiro en términos similares. El asturiano sabe que el Atlético de Madrid ha dejado sin dorsal al francés, pero ha asegurado «respetar absolutamente» todas las decisiones de Simeone, «un referente» para el entrenador del Valencia.

Respecto a Gonçalo Guedes sí hay novedad, y es que ningún equipo Premier se lanzó ayer a por el extremo portugués. Marcelino continúa pensando que «si el futbolista sale del Paris Saint Germain, nosotros estaremos ahí». El técnico sabe que Guedes quiere jugar en el Valencia y se le ve confiado con que se acabe concretando la posibilidad de firmarlo. «Si no, iremos a por otro», ha culminado Marcelino.

El entrenador ha recordado que Francis Coquelin trabaja a buen ritmo y será «otro refuerzo» cuando esté al cien por cien. Sobre la aportación de los canteranos, Marcelino deja hueco en la plantilla para que los chicos de la cantera tengan sus momentos a lo largo de una temporada «con objetivos muy ambiciosos. No es fácil integrarse en una plantilla como la del Valencia que va a disputar la Champions y quiere volver a estar en la Liga de Campeones la próxima temporada».