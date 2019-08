Marcelino: «Después del acuerdo creía que se iba a dar celeridad a las operaciones» Marcelino en la rueda de prensa previa al Trofeo Naranja. / LP El técnico del Valencia CF vuelve a insistir que necesita al menos tres fichajes «un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 8 agosto 2019, 18:50

Marcelino García Toral ha vuelto a mostrarse muy claro, en la rueda de prensa de presentación de la 48 edición del Trofeo Naranja que se celebrará el sábado ante el Inter de Milán a las 21.30 en Mestalla y para el que ya se han vendido 38.000 entradas, con respecto a la actualidad deportiva del club.

Preguntado por el estado de las negociaciones para fichar los jugadores que le faltan para completar la plantilla no ha escondido su decepción: «Estamos igual que hace unas semanas. La crisis que este club tuvo la pasada semana paralizó todo el movimiento de mercado. Después del acuerdo creíamos, creía, que se iba a dar una mayor celeridad a las operaciones pero estamos en un punto similar».

¿Y cual es el acuerdo se le ha preguntado al técnico? «El acuerdo que me conste es que hemos iniciado un modelo de trabajo desde nuestra llegada, en unas determinadas condiciones, y que todo seguiría dentro de esa normalidad y esa forma de proceder. Si un equipo pasa de ser el 12º durante dos temporadas consecutivas - con gasto excesivo en los fichajes - a una rentabilidad casi total de los fichajes y a ser el cuarto, repetir el cuarto puesto con lo difícil que es, y se gana la Copa, un trofeo después de 11 años, al Barça de Messi que sólo había perdido finales contra el Real Madrid... Y todo en base a un modelo teniendo en cuenta el consenso, la lógica dice que hay que seguir trabajando de esa manera. Supongo que ese es el acuerdo».

Marcelino no quiso hablar de jugadores que no sean propiedad del club, cuando fue preguntado por Rafinha, pero sí que describió a un perfil que encaja con el jugador del Barcelona, puesto que no habló en ningún momento de querer fichar a un mediocentro cono sustituto de Parejo. En su discurso también encaja un delantero más: «Lo que funciona bien necesitamos completarlo y lo que debemos mejorar necesitamos potenciarlo. Necesitamos un jugador ofensivo que aumente el potencial que tenemos y dos en la parte defensiva que complementen los que tenemos. Necesitamos al menos tres futbolistas para completar la plantilla, un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo».

Sobre la pérdida de confianza de Peter Lim y Mateo Alemany como desencadenante de la crisis negó la mayor, poniendo como punto de partida su reunión con el propietario, pero lanzó varios 'recados': «No nos consta una pérdida de confianza, al menos nadie nos lo ha dicho. Hemos estado enfrente y si alguien tiene algo que decir a la otra persona cuando está enfrente de ella se lo comunica. Como no lo ha comunicado entendemos que no es así. Toda la crisis que ha pasado es difícil de entender, desde mi punto de vista es absolutamente inesperada y la deberíamos de evitar por el bien del Valencia como club, de la afición, de la plantilla y por el bien de seguir creciendo. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas. Esperemos que todo esté cerrado, las palabras lo certifican y espero que los hechos lo hagan».

Sobre la situación de Rodrigo Moreno, tras el cierre de mercado de la Premier, el técnico se ha mostrado casi seguro de que seguirá en el Valencia: «La sensación que tengo es que va a seguir con nosotros porque quiere seguir. Nuestra idea es que siga siendo feliz y convencido de que es lo mejor para él. Si no se produjera esa circunstancia lo entendería porque el futbolista para rendir debe ser feliz. Mi sensación es que lo es. Pensamos que va a seguir. La falta de Rodrigo sería una merma importante en nuestro potencial, tendríamos que ir al mercado para encontrar un recambio a un jugador que es determinante en nuestro juego».