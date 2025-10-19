Las llamadas de Guardiola a Villa para ficharlo del Valencia: «Hablé con Xavi, no sabía si era una broma» El exjugador habló en una entrevista con Mario Suárez sobre su exitosa carrera

David Villa ha concedido una entrevista a su excompañero Mario Súarez, que acaba de estrenar un canal de Youtube llamado 'El camino de Mario'. En ella, 'El Guaje' ha repasado su exitosa carrera, incluyendo sus éxitos en la selección española o el paso por clubes como el Valencia CF, FC Barcelona o Atlético de Madrid.

Preguntado por qué significó el Valencia para él, explicó la importancia que tuvo en su carrera: «Fue fantástico para mí. Mira que he cambiado de clubes, ligas y países pero ha sido en el que más he estado, cinco temporadas. Te das cuenta cuando llegas a Valencia que se habla de pelearle a Madrid y Barça. Me costó al principio jugar pero como dice mi amigo Quique Flores al principio no jugaba con él. Él dijo en una entrevista 'lo puse un día y no lo pude quitar más'. Al final fue un camino difícil pero bonito.

El asturiano también rememoró el año en el que llegó Koeman al banquillo: «Fue un año para escribir un libro. Empezamos la temporada muy bien. Cuando destituyen a Quique íbamos cuartos. Con el cambio empezamos a caer en picado. Aparta del equipo a tres jugadores, tres de los cuatro capitanes. Pero es que los cuatro eran titulares».

La decisión de apartar tres jugadores tan importantes fue dura para la plantilla: «Eran tres de los que más afinidad tenía en el vestuario (Angulo, Albelda y Cañizares) pero al final como jugador te debes al club. Hay que intentar trabajar y estar con ellos para apoyarles. Es un año complicado donde peleamos el descenso, de hecho ganamos la Copa del Rey y el siguiente partido perdimos 5-1 en San Mamés y nos metemos en descenso».

Pero la entidad de Mestalla necesitaba vender y fue entonces cuando apareció el FC Barcelona: «Desde niño siempre he sido del Barça, mis ídolos eran Quini y Luis Enrique. Pero yo estaba feliz en el Valencia, me trataban bien, me querían y la afición me adoraba. El club necesita vender y les pido ir al Barcelona. Está mal que lo diga pero en ese momento casi podía irme a cualquier equipo».

Sin embargo, la figura de Pep Guardiola fue fundamental para escoger equipo: «Me acuerdo que me llama Guardiola, aunque ya me había llamado en años anteriores que no fui. Le dije que estaba ocupado y luego le llamaba porque no sabía si era una broma. Entonces llamé a Xavi y le pregunté si era su número. Me dijo que sí y le llamé».

El delantero recordó qué le dijo el actual técnico del City en esas llamadas: «Fue una charla deportiva, me dijo por qué me quería, de qué manera iba a jugar, lo que había en el Barça, lo que era el club. Si ya tenía un porcentaje claro de que iba allí, con esto llamé a mi representante y le dije que solo quería Barcelona».