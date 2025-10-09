El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años para ser inversor inmobiliario 'Tropi' colgó las botas el 31 de agosto y su vida ha cambiado por completo

J.Zarco Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Carlos Carbonell, conocido como 'Tropi', llegó a la escuela del Valencia CF con tan solo 7 años y cumplió su sueño de debutar con el primer equipo el 20 de marzo de 2015 en el Martínez Valero ante el Elche. Algo más de una década después, con 30 años, el centrocampista anunció su retirada y ahora se dedica a un mundo completamente distinto, la inversión inmobiliaria.

El canterano 'che' no tuvo la continuidad que le hubiera gustado en el Valencia CF ni en Primera División pero ha logrado desarrollar una carrera en el fútbol español. Tras ese debut de la mano de Nuno Espírito Santo, Tropi siguió jugando con el filial bajo las órdenes de Curro Torres. En 2016 también pisó competición europea, en el estadio del Rapid de Viena en octavos de final de la Europa League, con Neville en el banquillo.

Sin oportunidades en Mestalla, se marchó cedido a Segunda División en 2016 al Alcorcón, mientras que al año siguiente fichó por el Lorca, recién ascendido a la categoría de plata y donde se reencontró con Curro Torres.

Tiempo después pasó por clubes de Segunda B como el Recreativo de Huelva, el UCAM Murcia, el Rayo Majadahonda o el Unionistas. En 2021 sufrió una grave lesión de rodilla que provocó que se acelerara su retirada, la cual anunció el pasado 31 de agosto.

«Entré con 7 años en el club de mi vida, el Valencia CF. Allí crecí como persona y como futbolista. Poder debutar en Primera División con esa camiseta fue algo que ni en el mejor de mis sueños habría imaginado. Cuando estás dentro, sabes lo difícil que es llegar, y por eso, haberlo conseguido es, sin duda, el mayor orgullo de mi carrera», señaló en su carta de despedida.

Su cambio radical

Su lesión de ligamento cruzado le hizo pensar en un futuro más allá del fútbol: «El día que entendí que mi carrera como futbolista tenía fecha de caducidad mi vida cambió por completo. Una lesión de rodilla hizo que tuviera que buscar otras fuentes de ingresos porque entendí que en ese momento mi carrera podía haber terminado. En menos de un año me compré nueve inmuebles y me especialicé en inversión inmobiliaria».

Ahora, a través de sus redes sociales, se dedica a promocionar distintos vídeos que considera que son buenas opciones para invertir. «Necesitaba algo que no dependiera de mi cuerpo ni de mi rendimiento. Y lo encontré en la inversión inmobiliaria», asegura el ya exfutbolista.