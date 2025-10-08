Jordi Alba se acuerda del Valencia en su retirada: «Es el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División» Con 36 años de edad, el lateral confirma que colgará las botas tras una larga trayectoria en equipos como el Barça o la selección española y también tras una etapa de cuatro temporadas en Mestalla

Eric Martín Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:02 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

Poco a poco, de aquella mejor generación de futbolistas españoles que deleitaron al mundo entero van quedando menos protagonistas en activo. A lo largo de un prolongado tiempo, la banda izquierda de la selección española llevó el nombre de Jordi Alba. Su paso por el Valencia CF lo consagró futbolísticamente. Ahora, en las filas del Inter de Miami junto como compañero de Leo Messi, ha anunciado que llega el momento de su retirada.

El jugador catalán comunicó durante la jornada de este martes que a final de año dejará la práctica como profesional, después de casi dos décadas compitiendo en distintos clubes. Uno de ellos fue el Valencia, al que tuvo unas palabras de dedicatoria. «Gracias al Valencia CF, es el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División», aludía Jordi Alba.

Ese periodo en Mestalla abarcó entre 2008 y 2012, previo paso por el filial y en los que disputó un total de 110 encuentros con el primer equipo, con seis goles anotados y ocho asistencias repartidas. Cabe recordar que entonces inició su travesía como valencianista como interior izquierdo, no como lateral. Mathieu era el principal protagonista en defensa.

Pero poco a poco, Jordi Alba fue retrasando su posición y se consagró como uno de los mejores laterales zurdos del mundo, dando mucho profundidad al juego. Especialmente destacó con el Barça, donde vivió su mejor época y le sirvió para convertirse en internacional español, ganando una Eurocopa.