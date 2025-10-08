Meriton reclama un nuevo acto de fe al valencianismo

Hay cosas que en los últimos once años no cambian en el Valencia. Desde 2014 se ha instaurado un acto de fe constante en Meriton ... y lo peor de todo es que nadie ve el final de esta auto prerrogativa. Amadeo Salvo fue el primero que irrumpió salvajemente en el valencianismo contando las alabanzas de un desconocido multimillonario de Singapur cuya pretensión fundamental era la de comprar el Valencia y colocarlo en la súper élite europea, y Ron Gourlay el último en aparecer en escena para completar un puzzle que no tiene fin.

Tal es la situación tan comprometida en la que se ha metido Carlos Corberán que el CEO de fútbol se vio forzado a salir e intentar calmar la tempestad. Pero, más allá del mensaje de unión y confianza que quiso dar Gourlay en su deseo de proteger a la plantilla de las lógicas críticas y del cabreo general, el discurso del escocés invitó al valencianismo –una vez más– a soportar una travesía en el desierto a dos años vista. En concreto, hasta que se inaugure en verano de 2027 el Nou Mestalla, el mismo estadio que Peter Lim se ha negado a reactivar durante estos once años de mandato.

Se ha convertido la hemeroteca en uno de los peores enemigos de Meriton. Y eso que si por algo se ha caracterizado Meriton es precisamente por ofrecer sus discursos en cuentagotas. Ni una sola entrevista ha dado todavía ni Peter Lim, Layhoon se marchó sin conceder tampoco ni una, Anil Murthy le cogió gusto a los escritos incendiarios, mientras que a Kiat Lim le gustan más los memes en sus redes sociales, sin olvidar que no se conoce el tono de voz de ninguno de los consejeros de Singapur.

Peter Lim (23-12-2015)

«Competir al más alto nivel»

Fue a las puertas de la Navidad de 2015 la única vez que habló Peter Lim. Pidió ayuda y paciencia. Como Gourlay ahora. Lo hizo en ese género al que tanto gusto cogió Meriton: la auto entrevista. Mensaje navideño. «Mi objetivo a largo plazo para este club es ponernos en una posición en la cual podamos competir al más alto nivel todos los años, sin estresar el sistema», decía Lim, que patinaba de inmediato: «Elegí a Gary –Neville– no porque es un buen amigo, sino porque es un buen entrenador que por casualidad es un amigo... Por favor, ayuden al club, que ayuden a los jugadores jóvenes y que tengan un poco más de paciencia... A veces cometemos errores, porque aún estamos aprendiendo».

Layhoon Chan (24-12-2016)

«Aprender de los errores»

Mensaje navideño de Layhoon calcando casi el del máximo accionista: «Aprendemos de los errores pero no solo vale admitirlos, por eso vamos a trabajar duro para traer soluciones. Esto nos hará más fuertes». Los famosos errores y las disculpas ha sido también una constante. La presidenta confiaba que el próximo año «sea mucho mejor». En la temporada 2016-17 el Valencia acabó duodécimo. Como en la 2015-16.

Anil Murthy (8-11-2017)

«Los falsos aficionados»

Estuvo 'sembrado' Anil Murthy en su comunicado previo a la junta de accionistas. Avivó un fuego que se supone quería apagar. «Un cierto número de 'falsos aficionados' de distintos sectores ha intentado dominar las noticias sobre el Valencia... Estos 'falsos aficionados' son ruidosos y están motivados por sus propios intereses, no por los del Valencia, y ciertamente no por los intereses de los verdaderos aficionados, que forman la mayoría silenciosa». Murthy –ese presidente que mandó callar a la afición– escuchaba cada domingo el calor de Mestalla. Decía el presidente que Meriton salvó al club, presumía de haber fichado a Alemany a Marcelino y recordaba que esos «'falsos aficionados' sabotearon la atmósfera en el vestuario», dejando claro que «este intento cobarde y desvergonzado de debilitar a Meriton no funcionó y no funcionará».

Anil Murthy (14-8-2020)

«El gato escaldado»

La del «gato escaldado» sin duda ha sido una de las misivas más esperpénticas que se han experimentado en la reciente historia del Valencia. Cómo no, tuvo a Anil Murthy como su ideario. Decidió el presidente remontarse a Juan Villalonga y para sostener su relato dijo en varias ocasiones aquello de «el gato escaldado del agua fría huye». «Debemos aprender del pasado. Apretar por el 'gran estadio, grandes jugadores, ganar la Liga y la Champions a toda costa' conducirá a una repetición del pasado....Un club en quiebra no es un mejor club», decía y daba las claves para el Nou Mestalla: «Vender por un mínimo de 120 millones –el viejo–; construir por 150 millones con financiación para los 30 millones de euros restantes; aumentar la capacidad a cerca de 65.000, y aumentar los precios de los abonos de temporada y las entradas en un 15% en promedio para sufragar los costes operativos de un estadio más grande».

Comunicado (3-10-2021) (3-3-2025)

«El club no está en venta»

La salida de Peter Lim siempre ha estado presente para la afición. Pero salvo cuando Layhoon deslizó lo de preguntar a Kiat, Meriton siempre ha defendido que no se va. Otra cosa es que la gente se lo crea. El club lanzó un comunicado respondiendo a Miguel Zorío: «El Valencia CF no está en venta, ni siquiera una parte del paquete accionarial de su máximo accionista... Aún en el hipotético caso de que esa oferta existiese, sería rechazada». En marzo de 2025 a través de 'The Business Times': «El Valencia no ha sido puesto a la venta y (Meriton) se mantiene comprometido con el club».

Comunicado oficial (5-6-2023)

«Os pedimos disculpas»

Conseguida la salvación, el Valencia decidió hacer un comunicado dirigido a la afición. Los mismos términos de siempre. Perdón pero solicitud de más apoyo. «Queremos expresaros nuestro más sincero agradecimiento por vuestro apoyo incondicional al equipo. Sentimos vuestro dolor y sufrimiento y os pedimos disculpas. Vamos a aprender de las duras lecciones de esta temporada. Tendremos que hacer reset y reconstruir nuestro club para los tiempos exigentes que se avecinan tras una mala temporada. Os pedimos, desde la humildad, que nos acompañéis».