Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ron Gourlay, el lunes en la sala de prensa. EFE

Meriton reclama un nuevo acto de fe al valencianismo

El discurso de Gourlay evoca el escrito de disculpas de 2023, el de los «errores» de Layhoon y el del «gato escaldado» de Anil Murthy| Peter Lim pronosticó hace diez años que la intención del club era «competir al más alto nivel» y admitió que «aún estamos aprendiendo»

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:14

Comenta

Hay cosas que en los últimos once años no cambian en el Valencia. Desde 2014 se ha instaurado un acto de fe constante en Meriton ... y lo peor de todo es que nadie ve el final de esta auto prerrogativa. Amadeo Salvo fue el primero que irrumpió salvajemente en el valencianismo contando las alabanzas de un desconocido multimillonario de Singapur cuya pretensión fundamental era la de comprar el Valencia y colocarlo en la súper élite europea, y Ron Gourlay el último en aparecer en escena para completar un puzzle que no tiene fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Meriton reclama un nuevo acto de fe al valencianismo

Meriton reclama un nuevo acto de fe al valencianismo