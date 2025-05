Libertad VCF contraataca al Valencia por el Nou Mestalla

Mientras las fichas urbanísticas del viejo y nuevo Mestalla siguen en el aire a la espera del dictamen de la sala de lo cotencioso-administrativo, ... el fuego cruzado se aviva en la calle. Libertad VCF contragolpea al Valencia un día después de conocerse el contenido del escrito que presentó en el juzgado el club, pidiendo la desestimación de la demanda y poco menos que menospreciando a este colectivo, al que tildó de «mala fe» y de tener un interés «espurio» en la demanda por las fichas urbanísticas que aprobó el pleno municipal.

En sus argumentaciones, el Valencia también intenta demostrar a los magistrados que con la construcción del estadio se beneficia no sólo la ciudad sino también la Comunitat. Ante todo esto quien se pronuncia es José Pérez, presidente de Libertad VCF

Nos gustaría decir que nos sorprende el tono y la carencia de argumentos en las alegaciones de los servicios jurídicos de Meriton, pero lamentablemente, estamos acostumbrados a esta forma de actuar«.

En su opinión, «Libertad presentó una demanda rigurosamente fundamentada, con razones suficientes para invalidar las fichas. Frente a esto, los servicios jurídicos de Meriton, junto a Javier Solís, responden con un documento que no aporta ni una sola prueba sólida, limitándose a ataques personales, intentos de desprestigio y estrategias para restar credibilidad a la asociación. Su escrito no responde al núcleo del problema: ¿Se ha seguido correctamente el procedimiento administrativo?»

Precisamente este miércoles Compromís exigía mayor concreción en el coste final del estadio tras la auditoría externa realizada. «El Valencia está en manos de auténticos irresponsables que parecen dispuestos a poner en riesgo la viabilidad del club. Se embarcan en un proyecto cuyo coste, según lo poco que trasciende debido a su opacidad, ni siquiera parecen conocer con precisión. Es una amenaza directa al futuro del club. No se conoce el coste real, no existe un proyecto de ejecución, no hay financiación... La auditoría contratada por el Ayuntamiento confirma que lo que ha revisado es un estudio extremadamente preliminar, plagado de incertidumbres. Mientras tanto, Meriton y el Ayuntamiento siguen enfrentados por un pabellón que nunca llega. Las obras, que debieron reiniciarse en enero, se reducen a dos urinarios, un cartel y una red azul cubriendo lo que ya es un monumento al ridículo».

No sólo está demandado el Valencia sino también el Ayuntamiento, con el que Libertad VCF siempre ha sido muy crítico. De hecho, José Pérez afirma: «Javier Solís calla. Meriton calla. Y su aliada en el Ayuntamiento, María José Catalá, también guarda silencio. Lo único que parece funcionar son las filtraciones interesadas de Javier Solís. Estamos viendo cómo se fragua un desastre».