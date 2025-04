Una leyenda del Valencia deja su cargo como entrenador: «Me voy con la tranquilidad de haberme vaciado»

C. A. U.

Marc Escribano Valencia Martes, 15 de abril 2025, 10:07 Comenta Compartir

Multitud de exjugadores de fútbol deciden, tras su retirada, emprender sus carreras profesionales en los banquillos, para seguir teniendo ese gusanillo del día a día, de los entrenamientos, y sobre todo, de los partidos. Gran parte de los entrenadores de élite de la actualidad han sido, en algún u otro momento de sus vidas, futbolistas. Algunos de más éxito que otros, pero han sabido lo que es jugar con el balón antes de poder dirigir con el traje y la corbata, o el chándal, como algunos prefieren.

Esto por supuesto afecta también a exjugadores del Valencia. Multitud de personalidades que han vestido la camiseta blanquinegra han hecho la transición a los banquillos. En la época reciente, Rubén Baraja dirigió al club de su vida durante casi dos años, estando acompañado al inicio por Carlos Marchena como ayudante, que también jugó en Mestalla. Otros sonados casos como Mauricio Pellegrino (Lanús), Curro Torres (FCI Levadia) o Miguel Ángel Angulo (Valencia Mestalla) también están labrándose en nombre como directores técnicos.

Eso sí, al igual que la etapa de 'el Pipo' en el Valencia, los puestos de entrenador son siempre muy peligrosos, y una mala racha de resultados, puede acabar con su trabajo. Esto es lo que le ha pasado recientemente a otra leyenda valencianista, como Cristian 'Kily' González, que desde este lunes ha dejado de ser el entrenador del Club Atlético Unión de Argentina. «El Club Atlético Unión informa que de común acuerdo Cristian González dejará de ser el entrenador. Dirigirá su último partido frente a Defensa y Justicia. Muchas gracias 'Kily' y cuerpo técnico por la pasión y el profesionalismo que le brindaron a nuestra institución y por los momentos vividos que quedaron marcados en todos los Tatengues. Desde tu llegada el club se vio enriquecido por tu trayectoria nacional e internacional. El club ya se encuentra abocado a la búsqueda del nuevo entrenador en pos de las competencias que nos esperan en este 2025», reza el comunicado del equipo argentino.

El técnico rosarino de 50 años quedará por tanto libre, tras casi un año en el cargo de Unión, equipo al que ha dirigido en 78 partidos, cosechando 25 victorias, 26 empates y 27 derrotas, con un balance global de 68 goles a favor y 72 en contra para sumar 101 puntos, con una media de 1,29 por partido. Su sistema más utilizado, el 5-3-2, con variantes en el 3-4-3, demostrando su predilección por un sistema de tres centrales. En su primer año, logró salvar al equipo del descenso y, al año siguiente, lo clasificó a la Copa Sudamericana, lo que vendría a ser el equivalente a la Europa League.

El Club Atlético Unión informa que de común acuerdo Cristian González dejará de ser el entrenador. Esta tarde dirigirá su último partido frente a Defensa y Justicia.



Muchas gracias Kily y cuerpo técnico por la pasión y el profesionalismo que le brindaron a nuestra institución y… pic.twitter.com/8zTOuyMDgJ — Club Atlético Unión (@clubaunion) April 14, 2025

Eso sí, en el presente curso del campeonato nacional argentino, el equipo del 'Kily' marchaba vigésimo en una liga de 28 equipos tras perder ocho partidos, empatar dos y ganar solamente cinco ante Gimnasia La Plata, Colegiales, Banfield, Cruzeiro de Brasil y Central Córdoba. «Me voy feliz de haber intentado hacer todo lo posible para que a Unión le vaya bien, con buena leche, sin mala intención, honesto, sincero, directo en la cara. Y bueno, el saber que mis jugadores saben cómo soy. Me quedo con dos años maravillosos que pasé en este club. Me quedo con lo que pasó recién en el vestuario con mis jugadores. Con lo que siempre me han brindado, con errores, con virtudes. La tranquilidad de haberme vaciado tanto con mi cuerpo técnico como conmigo en todo sentido, desde la preocupación, desde lo humano hasta lo deportivo», dijo en su rueda de prensa de despedida el 'Kily'.

«Agradecerle a Unión la posibilidad de haberme hecho trabajar de nuevo. La verdad que he crecido y he madurado en muchas cosas en este club tanto tiempo, de haber transitado momentos complicados. Agradecerle a la gente de Unión que realmente me brindó siempre su cariño y su respeto», sentenció el exvalencianista, al que el irregular arranque de 2025 terminó desgastando su confianza y provocando una decisión que le lleva a salir del equipo se Santa Fe.