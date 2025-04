El hijo de David Villa ya mete goles: «Voy a ser mejor que mi padre»

Marc Escribano Valencia Lunes, 14 de abril 2025, 10:13 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

David Villa marcó una época en el Valencia. Todos los niños querían ser como él. Pedían su corte de pelo, con cresta engominada. Sus botas. Y por supuesto, su camiseta con el mítico dorsal '7'. Incluso, los que ya eran un poco más mayorcitos, se dejaban crecer esa icónica perilla en la barbilla que tantos goles metió en Mestalla, 129 para ser exactos, en los 225 partidos que disputó con la indumentaria blanquinegra.

Ese legado queda en el recuerdo de muchos tras una legendaria carrera, en la que el delantero asturiano consiguió levantar títulos como la Copa del Mundo, la Eurocopa o la Copa del Rey —todos estos como valencianista—, junto a otros también muy importantes como la Champions League o la Liga española, con camisetas como la del FC Barcelona o el Atlético de Madrid. También tuvo experiencias exitosas en la MLS estadounidense de la mano del New York City FC o en la J1 League japonesa con el Vissel Kobe.

Retirado en 2020 y actualmente con 43, David Villa disfruta de una vida familiar alejada de los focos del fútbol, ya que no ha decidido emprender el camino de ser entrenador, como sí hicieron otros excompañeros suyos como Rubén Baraja o Miguel Ángel Angulo. El 'Guaje' está más centrado en sus negocios, con la empresa DV7 Group Management, que representa a futbolistas como Abel Ruiz (Girona) y Pedro Chirivella (Nantes). Además, Villa es socio del CF Benidorm, equipo de Tercera RFEF.

Eso sí, su foco está puesto en pasar tiempo de calidad con su familia, especialmente con sus tres hijos: Zaida, Luca y Olaya. El mediano de esta tripleta es el que, de momento, está siguiendo más de cerca los pasos que dio en su día su padre, ya que este pasado fin de semana se lanzó al estrellato durante la disputa de la Crevillent Cup, un torneo de categoría alevín. El hijo del 'Guaje', que milita en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, deslumbró en la final de esta competición, que tuvo como víctima, precisamente, al Valencia.

Ojo, @Guaje7Villa, que se te suben a las barbas 😂



🗣️ "Voy a ser mejor que mi padre"#CrevillentCup 🏆 pic.twitter.com/hyXTRW9f88 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 12, 2025

Luca Villa fue uno de los héroes del partido por el título, ya que marcó dos golazos: el primero de cabeza y otro con un gran disparo lejano. «A mí me gustaría parecerme a mi padre, David Villa. Y también me gusta mucho Fernando Torres», dijo el vástago del exdelantero del Valencia, en una entrevista con DAZN tras uno de los partidos, en la que le preguntaron también si se pone nervioso por llevar ese mítico apellido, a lo que dejó una respuesta que quién sabe si dentro de unos años se recordará como mítica: «Voy a ser mejor que mi padre».

En la grada, orgulloso y feliz, estaba su padre. «Te pones más nervioso. Cuando jugabas tú se te hacía más sencillo controlar los nervios, en la grada es más complicado. Pero bueno, es muy pequeño, tiene que disfrutar, está en una edad fantástica, tiene la suerte de tener estos torneos, que nosotros no los teníamos a su edad», dijo David Villa en palabras para DAZN. Preguntado por las similitudes entre su juego y el de su hijo, el exvalencianista le quitó mérito a sus genes: «Él es zurdo, juega más de extremo que de delantero. Se parece mucho a la madre, no sé si jugando… No quiero que se parezca a mí, sino que ande su propio camino. Es un niño, le queda un mundo por delante, lo más importante es que disfrute, porque esto es muy complicado. Si disfruta esta etapa, da igual lo que pase en el futuro, porque lo recordará con mucho cariño».