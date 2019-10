Kondogbia vuelve al grupo Jugadores del Valencia se ejercitan en las instalaciones de Paterna. / Jesús Montañana Celades recupera al centrocampista en la última sesión preparatoria de la semana LOURDES MARTÍ Viernes, 11 octubre 2019, 09:59

Albert Celades recupera futbolistas casi cada día. En la sesión preparatoria de hoy, el técnico ha podido contar con Geoffrey Kondogbia. El centrocampista del Valencia se lesionó frente al Getafe. El parte médico del club afirmaba que sufría una «sobrecarga muscular en la parte interna del muslo de la pierna derecha» por lo que se esperaba que iba a volver antes del parón. Pero no fue así. Se prefirió no forzar y Kondgobia se perdió el partido en San Mamés y en Mestalla frente al Alavés en Liga, las dos primeras victorias en Liga de Celades, y el partido de Champions frente al Ajax que terminó con un duro cero a tres en el coliseo de la avenida de Suecia.

Hoy, el centrocampista ha vuelto a trabajar con el grupo y si no pasa nada la próxima semana volverá a hacerlo para preparar el partido del sábado en el Wanda frente al Atlético. Antes de las mini vacaciones que se cogerá el equipo por el parón, tienen libre desde esta tarde hasta el lunes, Celades además de a Kondogbia ha recuperado a Kevin Gameiro que se lesionó también frente al Getafe. Carlos Soler también trabaja con el grupo aunque en principio no está a nivel competitivo preparado para jugar de inmediato. Los únicos dos futbolistas que ocupan la enfermería a día de hoy son Piccini, al que no se le espera hasta enero, y José Luis Gayà quien sigue recuperándose de su lesión en el tobillo. Ayer el de Pedreguer ya trabajó en solitario.

La próxima semana, todos los entrenamientos están previstos por la tarde. Así Celades podrá contar con los futbolistas internacionales que vayan regresando a Valencia a medida que cumplan con sus respectivas selecciones. Ayer jugaron Ferran Torres, asentado ya en la sub-21 y Kang In Lee al que no le viene grande la absoluta de Corea del Sur. Cheryshev salió en el minuto 66 en el compromiso de Rusia mientras Cillessen defendió la portería de Holanda.