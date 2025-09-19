Kempes sobre el Valencia: «Peor no se puede jugar»

R. D. Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:50 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «Digerir lo que ha pasado en Barcelona es muy difícil, realmente ha sido un golpe muy duro para este Valencia, pero tampoco vamos a hacer leña y leña y leña del árbol caído. Yo creo que las cosas no están funcionando bien, todos lo sabemos, no se encuentra el equipo. Como dijo Piqué en su momento, es lo que hay. Esto por lo menos hasta diciembre, ya veremos lo que pasa después en el mercado de invierno, pero la solución está en que el trabajo sea lo más importante. Pero, claro, hay que motivar a los muchachos, de qué manera no sé, no soy entrenador del Valencia, pero de alguna manera tienen que buscar la forma de que esto cambie, porque si no las cosas se pueden poner muy muy bravas. No vamos a decir que ya el Valencia está descendido, ni mucho menos, hay equipos que están debajo del Valencia y que las posibilidades que tienen también son muy poquitas de llegar a salvarse, pero eso no es lo que importa, lo que importa es el Valencia, nuestro Valencia, y no está demostrando absolutamente nada».

«Porque el otro día fue un paseo del Barcelona, y lo dijimos en la previa, hay que marcar a Pedri y menos mal que no estaba Lamine. Entró Rapinha e hizo dos goles, entró Lewandowski e hizo dos goles, Fermín había hecho los dos anteriores. Es decir, entran muy fácil, hay que buscar la manera de que, por lo menos si no se hacen goles, de tratar de que no los hagan, porque eso es lo peor que hay y se desmoraliza el equipo. Hay muchos fallos y hay nerviosismo, está claro, por cómo se está jugando. Y, encima, llega el Ahtletic de Bilbao, un equipo que de cuatro partidos tiene nueve puntos, está ahí arriba en la clasificación. Esperemos que no se desaten los vascos y venga la hecatombe en Mestalla, ojalá Dios quiera que no».

«Pero como estoy viendo yo el equipo, puede suceder cualquier cosa, y lo que todos esperamos es eso, la rebelión, y cómo viene, en forma de trabajo. Y cuidado con el público, que eso es lo peor, porque si el público se empieza a calentar va a ser toda una hecatombe. Realmente no van a saber por dónde salir, no se va a poder jugar al fútbol, porque va a haber pitido de aquí, pitido de allá, pañuelos para la sección noble del Valencia, por decir algo. Pero, bueno, vamos a ver, porque les tengo que decir la verdad, peor no se puede jugar, así que de acá en adelante por muy poquito que haga el Valencia, ya sea en el primer tiempo o en el segundo o en cualquier momento del partido, ya es suficiente, así que bueno, buena defensa, trabajar mucho con la defensa, intentar que vuelva el olfato de gol de los delanteros y que el público tenga un poco de paciencia. Nosotros tenemos que tener paciencia, no le carguemos tantas tintas a lo poco o mucho que haya, es lo que hay, así que vamos a tranquilizarnos, porque espero que la cosa no sea para peor».