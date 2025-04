Los jugadores de Valencia hacen piña jugando juntos a un popular videojuego

Marc Escribano Valencia Miércoles, 16 de abril 2025, 09:47 Comenta Compartir

Los jugadores de fútbol, no hay que olvidarlo, no dejan de ser jóvenes con mucho tiempo libre. Algunos, incluso, son todavía adolescentes, a pesar ... de estar en la élite del deporte profesional. Es por ello que, cuando disfrutan de su tiempo libre alejados de los terrenos de juego y de los entrenamientos, no sorprende que se diviertan haciendo cosas que haría cualquier otra persona normal de su edad, como jugar a videojuegos.

Noticia relacionada Una leyenda del Valencia deja su cargo como entrenador: «Me voy con la tranquilidad de haberme vaciado» Y todo esto no es excepción en un vestuario como el del Valencia, que además está repleto de jóvenes al ser uno de los equipos de la Liga española con la media de edad más baja. Es por ello que no sorprenden cosas como la que compartió este martes Rafa Mir, que subió una imagen en sus redes sociales, en la que se veía cómo estaba preparándose para jugar a un popular videojuego junto a un numeroso grupo de sus compañeros de equipo. En la 'story' publicada en el Instagram del delantero del Valencia, se aprecia como un total de nueve futbolistas del conjunto blanquinegro están disfrutando de su tiempo libre con el Fortnite, el juego de moda. Con un mando de la consola PlayStation 5 en el centro de la imagen, el delantero murciano menciona a Iván Jaime, José Luis Gayà, Hugo Duro, César Tárrega, André Almeida, Diego López, Jesús Vázquez y Enzo Barrenechea, todos ellos también disfrutando de la tarde de entretenimiento. La fotografía compartida por Rafa Mir. LP El Fortnite es un videojuego perteneciente al género de Survival y Mundo abierto desarrollado por las empresas Epic Games y People Can Fly. Fue lanzado el 25 de julio del 2017 y es un 'free-to-play', es decir, es un juego gratuito por el que no hay que pagar para jugar, aunque contiene multitud de micropagos para personalizar el aspecto del personaje que utiliza el jugador. Su principal modo de juego, llamado Battle Royale se basa en la estructura de una batalla con armas y herramientas en la que los jugadores intentan ser el último en pie, mientras el mapa se hace cada vez más pequeño. Todos los jugadores del Valencia presentes en la tarde de videojuegos compartida por Rafa Mir, presumiblemente, estuvieron comunicándose a través de un chat de voz interno que presenta el propio videojuego, donde comparten buenos momentos más allá del campo de fútbol y se aíslan de la presión que supone ser un jugador del Valencia, y más en esta dura temporada que está atravesando el club blanquinegro, aunque la reciente reacción de resultados gracias a la mano de Carlos Corberán ha ayudado a empezar a pensar en Europa dejando atrás el miedo del descenso a Segunda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión