Rioja: «Nos faltó ambición a principio de temporada»

Rioja se ha convertido en uno de los jugadores más fiables para Corberán -también lo fue para Baraja- y uno de los más queridos para ... la afición del Valencia. El atacante lo juega todo, ya sea de extremo izquierdo o de carrilero diestro. Lo nunca visto. El andaluz vive casi su mejor momento como profesional. Se considera el «padre» de muchos de los compañeros de vestuario pero tiene la esperanza de que el club aspire la próxima temporada a metas más altas. De momento, hace verdaderos esfuerzos para contenerse y reitera que mientras el objetivo de la salvación no esté conseguido, hay que ser prudentes. Eso sí, a la hora de analizar lo que ha ocurrido este ejercicio, es bastante claro: «Este año no empezamos con buen pie y eso te hace empezar muy mermado. Que la gente crea desde el inicio. Nos faltó ambición a principio de temporada, tenemos que dar ese saltito. La plantilla tiene potencial ahora y lo tenía en la jornada uno. Otra cosa es la motivación o no saber gestionar minutos desde dentro del campo. Somos prácticamente los mismos, el potencial era el mismo. El equipo tenía potencial. El entrenador anterior hizo una grandísima campaña la temporada anterior… Carlos llega con unos objetivos diferentes en su cabeza. Son entrenadores diferentes. Apuntar a una sola persona no es lo más acertado en este tipo de situaciones».

Precisamente, de la llegada de Corberán ha comentado: «Estábamos con la cabeza decaídos, se nos escapaban los resultados en los minutos finales. El míster llega con nueva energía, Carlos exige mucho diariamente, está muy encima de los jugadores y gracias a Dios nos ha sabido cambiar los resultados».

Sobre las posibilidades reales o no del equipo para plantear ya una pelea por posiciones europeas, el futbolista ha comentado: «Al final es cierto que estamos a seis de Europa, pero hay cuatro o cinco equipos por delante. No sólo tiene que fallar el octavo, también el noveno… es normal la euforia que se crea después de los resultados pero hay que ser objetivo y ver que lo principal es sellar la permanencia. No nos podemos desviar la atención. Nos falta un pasito para cumplir ese objetivo. Una vez que lo sellemos, ya miraremos lo que tengamos que mirar».

Precisamente la temporada pasada al Valencia le pasó factura que llegados a este mismo punto, el equipo perdió gas y de los últimos siete partidos solo fue capaz de empatar dos, con cinco derrotas que frenaron cualquier aspiración. «En temporadas anteriores no sé porque no estaba dentro, pero yo no me dejo llevar nunca ni en los amistosos. Prefiero quedar el diez que el once, esa debe ser la mentalidad para llegar lo más lejos. Dar la cara por el escudo que representamos, debe ser la mentalidad de vestuario como del club».

Flota en su cabeza las posibilidades de cara al futuro. «Sueño con ello, es lo mas grande para un club y un jugador. Que el equipo crezca y juegue las máximas competiciones posibles. Me gustaría ser más ambicioso y que el equipo juegue competición europea. Cuando vine a este club, sé al club que vengo: a uno de los mejores clubes de la historia de la Liga, campeón de todo y peleando por los puestos más altos. Ojalá que el año que viene estemos en competición europea o peleando por ella».

A sus 31 años y con amplia experiencia en equipos que pelean por no descabalgarse de Primera, Rioja ha sido un referente en este vestuario. «Me siento el padre totalmente, no es que me sienta es que algunos momentos lo soy. Desde el minuto uno tenía muy claro que nos íbamos a salvar. Veía el potencial de esta plantilla y sabía que éramos mejores que otros muchos equipos. En cuanto ha empezado a crecer y coger confianza… nos puede afectar un golpe más que otro club. Intentaba que creyeran. El fútbol, cuando agachas la cabeza, los golpes no te paran de llegar. Levantar lo que hemos levantado era muy complicado. He intentado que todos rememos en la misma dirección. Es lo principal . Cuando desvías la atención y entras en lamentaciones o frustraciones lo tienes perdido. He tenido la mala suerte que siempre he tenido que luchar por los puestos de bajo, tienes más experiencia y más calma. Los más veteranos hemos intentad que el equipo se mantenga firme».