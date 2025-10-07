Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santamaría celebra un gol en Mestalla. José Jordán/AFP

Cuándo juega el Valencia CF su próximo partido: día, hora y dónde ver por televisión el duelo con el Alavés

La liga hace un parón para que la selección española juegue dos partidos de las eliminatorias de la Copa del Mundo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 02:28

Este fin de semana (11-12 de octubre) no habrá fútbol de Primera División. La liga hace un parón para que la selección española juegue dos partidos de las eliminatorias de la Copa del Mundo, el sábado ante Georgia (20.45 horas) y el martes frente a Bulgaria (20.45 h.)

Los aficionados del Valencia CF tendrán que esperar hasta el lunes 20 de octubre para ver un partido de su equipo. Los jugadores de Corberán se enfrentarán al Alavés para intentar mejorar la imagen y los resultados de las últimas jornadas.

El Valencia llegará al partido en Vitoria en el puesto 15º de la clasificación, con sólo 8 puntos (2 victorias, 2 empates y 4 derrotas). Al equipo de Mestalla le urge sumar puntos si no quiere perder el tren de la competición demasiado pronto.

El Alavés, por su parte, defenderá su feudo desde el puesto 10º de la tabla con tres puntos más que el Valencia CF (3 victorias, 2 empates y 3 derrotas).

Alavés - Valencia CF: día y hora

El partido Alavés - Valencia CF, correspondiente a la novena jornada de liga, se jugará en el estadio de Mendizorroza el lunes 20 de octubre, a las 21.00 horas.

Dónde verlo por televisión y online

El partido Alavés - Valencia CF podrá verse en directo por televisión a través de la plataforma de pago DAZN LaLiga.

LAS PROVINCIAS le ofrecerá en su página web la narración en directo del partido Alavés - Valencia CF, la crónica y toda la información sobre el Valencia CF.

