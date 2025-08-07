Así juega Filip Ugrinic, próximo fichaje del Valencia

José Martí Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 10:22 Comenta Compartir

El Valencia sigue dando pasos en el mercado estival. Filip Ugrinic, futbolista suizo, está en camino de convertirse en el quinto fichaje blanquinegro de la temporada. El '7' del Young Boys es un centrocampista con llegada y buen criterio en los metros finales. En el club suizo, en el que ha militado las últimas tres temporadas, acostumbra a jugar de mediocentro o de volante, en función del sistema. Pero puede participar también como '10' puro. Ugrinic es el perfil de jugador conocido popularmente como un 'pelotero'. Por eso, su llegada no descuadra el otro fichaje para la medular, el de Baptiste Santamaria, que se cerrará este jueves. Santamaria es otro perfil de centrocampista, de corte más defensivo. Ambos podrían participar juntos en el trivote de la medular con el que le gusta jugar a Corberán.

A sus 26 años, el centrocampista apenas ha salido de la liga suiza, pero dentro de su país es un futbolista de prestigio. En la temporada 2023-24, fue nombrado mejor jugador del campeonato. En el Young Boys, uno de los gigantes del país, es un incondicional en la alineación, tanto en liga como en competiciones europeas. Eso sí, en su única aventura internacional, una cesión al Emmen neerlandés seis temporadas atrás, no tuvo buen rendimiento.

El futbolista destaca por su llegada desde segunda línea, gran arrancada y buena capacidad de decisión. Además, ha debutado con la selección de Suiza. Es un perfil que puede destacar en la liga española por el tipo de juego que se practica en LaLiga; le gusta tener la pelota y ser dominador del partido. En el Young Boys deslumbraba porque su equipo acostumbraba a manejar los encuentros, algo que también quiere implantar Corberán en el Valencia. Nunca ha tenido grandes lesiones, más allá de una que le dejó aparatado dos meses de los terrenos de juego el curso pasado.

Llega para ser una alternativa más en la medular. Se une a Javi Guerra y André Almeida en el perfil de creadores de juego, encargados de llevar el ritmo del partido. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La crítica que se le suele hacer dentro del fútbol suizo es que su impacto se ve poco reflejado en materia de goles y asistencias. Le cuesta ser decisivo, diferencial. Pero ha encajado con todos los entrenadores que ha tenido y subirá la competencia de la plantilla.

La llegada de Ugrinic podría acelerar la salida de André Almeida, que despierta el interés de otros clubes, y al que el Valencia tiene tasado en unas cifras que rondan los 7-8 millones de euros. Su fichaje, sumado al de Santamaria, le hará competir en la medular con Pepelu, Almeida, Guerra y Guillamón. Este último lleva meses en la rampa de salida y está cerca de marcharse. Este mercado se acelera para el Valencia, y el gran problema ahora es cuadrar bien el fair play financiero.