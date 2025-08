Negociación abierta para el fichaje de Filip Ugrinic por el Valencia, procedente del Young Boys

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 6 de agosto 2025, 19:31 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

Mejorar una plantilla, y más si lo que se pretende es dar un salto para luchar por las posiciones europeas que es lo que trasladó ... la propiedad del Valencia desde Singapur en el comunicado de bienvenida de Ron Gorlay, no es sólo un intercambio de cromos. Es decir, ocupar los puestos que dejan las vacantes. Es, también, apuntalar las posiciones donde se detectó una deficiencia la pasada temporada. Algo así ocurre con el perfil ofensivo del centro del campo. Cuando Javi Guerra estuvo ausente por cualquier motivo, o no tuvo un buen partido, el equipo de Corberán se resintió en la creación de juego. Es cierto que el técnico de Cheste tenía la baza de Alameida, aunque el portugués no consiguió afianzarse ni esa posición ni en la de enganche con la delantera.

Para doblar la posición del jugador de Gilet, el Valencia está negociando con el Young Boys la contratación de Filip Ugrinic. El jugador, de 26 años, en un fijo en su acutal equipo desde que llegó en 2022 procedente del Lucerna tras un breve paso por la liga neerlandesa. Con contrato hasta junio de 2026, y con la liga suiza ya comenzada, su club está ante la última opción de sacar algo de rendimiento económico sobre sus derechos. Noticia relacionada Baptiste Santamaria, el nombre para reforzar el centro del campo del Valencia En una negociación donde fuentes conocedoras de la misma la calificaron de avanzada a este periódico, la entidad valencianista está dispuesta a llegar a un máximo de 4 millones para fichar a Ugrinic. Un jugador que, como en los anteriores refuerzos que han llegado este verano, tiene el consenso de Corberán como un perfil que se se adecúa a las necesidades que tiene su plantilla. El listón económico máximo que el Valencia está dispuesto a a sumir con el suizo no es fruto de la casualidad. En la doble búsqueda de jugadores para mejorar el centro del campo, el club era sabedor de que podía asumir un pequeño traspaso por uno de ellos y por el otro buscar una fórmula de cesión o de un pago a futuro por la consecución de objetivos, que es la puerta que a abierto la llegada de Baptiste Santamaria. Los 4 millones era la cantidad a la que el Valencia estaba dispuesto a llegar, para así convertirse en el quinto refuerzo.

