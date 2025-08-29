El guiño de Ramazani a Sadiq que ilusiona al valencianismo El nuevo fichaje del Valencia contestó a su amigo en redes dejando en el aire su posible llegada a Mestalla

El final del mercado para el Valencia está siendo muy movido. Ayer se oficializó la llegada de Largie Ramazani, procedente del Leeds, cedido una temporada. Con su incorporación, solo falta uno más, si se cumple lo que comentó Corberán en rueda de prensa: «Estamos trabajando en dos delanteros». El primero de ellos ya está: el extremo belga ya ha conocido a la plantilla y podría debutar hoy ante el Elche, siempre que se le inscriba a tiempo y Corberán decida darle minutos frente al Getafe.

La afición valencianista quiere a un delantero, Sadiq, y el club sigue trabajando en traerlo de vuelta. El nueve nigeriano no cuenta para la Real Sociedad de Sergio Francisco y está como loco por llegar a Mestalla. Corberán lo espera, tras sondear varios perfiles que no han acabado de convencer o que han marchado a otros equipos, como Iván Azón al Ipswich Town. Las negociaciones entre Valencia y Real Sociedad se han alargado durante todo el verano. Todos quieren cerrar la operación, pero los clubes no llegan a un acuerdo. Con la cesión como única fórmula, el Valencia, como informamos ayer en LAS PROVINCIAS, va a lanzar la última propuesta al club vasco para intentar cerrar el fichaje: la última bala para el regreso de Sadiq a Mestalla.

El exfutbolista del Almería es un viejo conocido y muy querido por la afición del Valencia. Durante la media temporada que estuvo junto a Corberán, el delantero derribó por la puerta grande la complicada posición de ser el nueve referencia del club blanquinegro. El delantero de 1,91 m participó en 19 encuentros y anotó 6 goles, algunos de bellísima factura, como el tanto de tacón frente a Osasuna en El Sadar, que fue nominado a gol de la temporada. Su entrega, lucha y calidad mostradas en el terreno de juego enamoraron al Valencia, que ansía su llegada en el tramo final de mercado.

Ramazani, ¿la llave para la llegada de Sadiq?

Ramazani y Sadiq guardan muy buena relación de su etapa en el Almería. El extremo y el delantero formaron una gran dupla de ataque en el conjunto almeriense, donde compartieron dos temporadas y un ascenso con el club indálico. El entendimiento entre ambos futbolistas era evidente y su relación fuera del campo acabó por forjar una gran amistad que siguen manteniendo. Sus caminos se separaron tras conseguir el ascenso a Primera División: el nigeriano fichó por la Real Sociedad, mientras que su compañero de ataque se quedó en el Almería. Tras no triunfar ninguno en sus respectivos equipos, Valencia puede ser el lugar del reencuentro.

Mientras el club intenta convencer a la Real Sociedad de que acepte su oferta por Sadiq, el delantero y el extremo han aumentado la ilusión en Mestalla. Durante la llegada del nuevo fichaje valencianista al reconocimiento médico, fue preguntado por Sadiq, a lo que, sin comentar nada, sonrió, signo de que, si de él dependiera, volvería a jugar con el atacante sin pensarlo. Todo esto se quedó en anécdota cuando se anunció oficialmente la incorporación del extremo belga al Valencia, lo cual desató una oleada de peticiones para la llegada de Sadiq.

Mientras la afición valencianista pedía la llegada de Sadiq, el mismo futbolista se pronunció publicando un emoji sonriendo con estrellas en los ojos, en reacción al anuncio oficial de Ramazani como nuevo jugador del Valencia. El comentario del nigeriano revolucionó a la afición valencianista en redes, que reclamaba insistentemente su fichaje, sobre todo al ver los constantes guiños del jugador al club. Todo esto no termina aquí, porque el mismo Ramazani, en respuesta al emoji de Sadiq, añadió otros dos, los cuales dejan en el aire la llegada del delantero al Valencia. El belga respondió mediante dos ojos abiertos expectantes y un reloj de arena, un mensaje oculto que se puede interpretar como que queda poco tiempo para que se vuelvan a ver. Quién sabe si Sadiq y Ramazani se reencontrarán de nuevo en Mestalla; lo que está claro es que ambos, junto a los valencianistas, están locos porque ocurra. Una larga historia cuyo final se conocerá en tan solo tres días.