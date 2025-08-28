El Valencia prepara su oferta definitiva a la Real Sociedad por Sadiq Los de Mestalla esperan que el equipo vasco acepte esta última propuesta, ya que, en caso de que no lo hagan, se mirarán otras opciones en el mercado

Marcos Sánchez Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 17:41

No hay más cartas, ni ases en la manga. Es ahora o nunca, porque el Valencia CF está preparando su oferta definitiva a la Real Sociedad para hacerse con los servicios de Umar Sadiq. Si el equipo vasco acepta las condiciones que le van a presentar los de Mestalla, el nigeriano volverá a recalar en forma de cesión en el equipo blanquinegro; si esto no ocurre, no habrá reencuentro porque desde Paterna se buscarán otras opciones en el mercado.

Sadiq, que desde que se abrió el mercado en julio ha tenido claro su destino, volver a recalar en el Valencia CF. El nigeriano ha tratado desde aquel entonces de utilizar todas las medidas de presión posibles para hacerle ver a la Real Sociedad que solo tenía en su mente volver a vestir la camiseta blanquinegra. Es más, hasta el Girona se interpuso intentando hacerse con los servicios del futbolista. Sin embargo, Sadiq dijo que no y que solo terminaría saliendo para volver a jugar en Mestalla. Por el momento, el nigeriano no tiene dorsal y no ha viajado con el resto de sus compañeros en los primeros partidos de Liga, un síntoma claramente notable, de que está en la rampa de salida y con hasta 4 días para resolver su situación.

Además, la oferta que va a enviar el Valencia hará que Sadiq deje de dudar porque como según apuntaba Radio Marca estos días atrás, el nigeriano le habrían entrado las inquietudes. Ahora, con esta subida en lo económico que le va a hacer llegar los de Mestalla a la Real Sociedad, el delantero de 28 años solo tendrá que esperar a que finalmente acepte el equipo vasco.

La llegada del punta de 28 años sería la guinda del pastel al mercado del Valencia, que tras salida de Fran Pérez, ha firmado en forma de cesión a Ramazani, que viene a cubrir el puesto libre que había dejado el canterano de Paterna.