El Granada se lleva a un jugador del filial del Valencia

El Valencia ya planifica su próxima temporada con todo lo que eso implica. Algunos jugadores se van y otros llegarán, tanto en el ... primer equipo como en las categorías inferiores, incluido el filial. El Valencia Mestalla se quedó a las puertas del ascenso a Primera RFEF y eso provocará una pequeña revolución en la plantilla del 'equipo B' que dirige la leyenda Miguel Ángel Angulo.

En esa reforma se espera la salida de varios futbolistas que han agotado su ciclo como jugadores del filial, y el primero de ellos ya se ha hecho oficial. El Granada ha llegado a un acuerdo con Pedro Alemañ (Elche, 21-3-2002) para la incorporación del futbolista ilicitano al primer equipo rojiblanco. El jugador firma por las próximas tres temporadas, tras quedar libre con el Valencia Mestalla, donde tenía contrato hasta 2025.

El Valencia ya no podía mantener a Alemañ en el filial, y no le veían proyección como para hacerle una ficha en el primer equipo, motivo por el cual el club decidió no ofrecerle una renovación y dejarle salir rumbo al Granada, donde jugará en Segunda División. El centrocampista ha militado durante casi toda su carrera en las categorías inferiores del Valencia, pasando por el fútbol base, el Juvenil 'B' y el Juvenil 'A', además del filial, el Valencia Mestalla.

✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Pedro Alemañ, nuevo jugador del Granada CF.#AlemañNazarí — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) June 22, 2025

Entre enero de 2023 y enero de 2024 formó parte del Sparta de Rotterdam U21 tras marcharse libre, llegando a debutar con el primer equipo neerlandés en la Eredivisie. Tras este periplo, regresó al filial valencianista, donde en el último curso ha disputado 27 partidos, en los que ha anotado cuatro goles y repartido tres asistencias en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

Con una tasación de 200.000 euros en el portal especializado Transfermarkt, el Granada se refuerza pues con un jugador formado y criado en la Academia de Paterna. Aunque Alemañ terminaba contrato con el Valencia el 30 de junio de 2025, el club blanquinegro se guarda un derecho de tanteo por las próximas tres temporadas, es decir, hasta 2028, además de un porcentaje de una futura venta que ronda el 15% debido a las buenas relaciones entre clubes.