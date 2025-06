El Valencia ya no compra cedidos Diez de los últimos trece futbolistas que jugaron a préstamo en Mestalla no se quedaron en propiedad. Sólo Giorgi Mamardashvili y Hugo Duro se suman al capricho de adquirir a Cenk Özkacar desde el cambio de rumbo que llevó a cabo el club tras la pandemia

Marc Escribano Valencia Domingo, 22 de junio 2025, 00:40 Comenta Compartir

En el fútbol moderno, en ese en el que cuenta más todo lo que rodea a los factores económicos —'fair play' financiero, amortizaciones, espacio salarial, inscripciones, comisiones, porcentajes de futura venta o bonus por objetivos— que lo puramente deportivo, hay una frase que seguro han leído en múltiples ocasiones. «Cedido con opción de compra». Explicándolo como si esto fuera la RAE, un jugador que está contratado bajo esa condición milita durante un tiempo determinado, normalmente una temporada, en un club —el de destino—, aunque sus derechos federativos siguen perteneciendo a otro —al de origen— distinto, que se libra de pagar parte o la totalidad de su salario, que es asumido por el equipo en el que jugará. Un préstamo. Yo te dejo a este jugador, que no voy a utilizar o no entra en mis planes, y tú puedes disfrutarlo. Lo que pasa es que los equipos no son tontos y no quieren foguear a talentos para luego no aprovecharlos, de ahí la creación de la famosa «opción de compra». Una cláusula contractual que establece un futuro precio de venta —normalmente innegociable a posterori— por el cual el club de destino puede hacer permanente el movimiento y adquirir los derechos federativos del futbolista por completo.

Es decir, un fichaje. Hasta ahí bien, ¿no? Luego llega la novedad de «opción de compra obligatoria», que es un término inventado recientemente por el cual los clubes acuerdan, básicamente, hacer el traspaso de los derechos federativos en diferido a un tiempo futuro en vista, normalmente de un año, para cuadrar sus números en los ejercicios contables. Es decir, yo te dejo a este jugador, y el año que viene, juegue bien o juegue mal, estás obligado a pagarme 'X' cantidad para ficharle. Lo que viene a ser una venta aplazada, como la de Giorgi Mamardashvili al Liverpool de hace un verano por 30 'kilos'.

Precisamente el portero georgiano es un caso curioso, porque llegó al Valencia en el verano de 2021 cedido con opción de compra. No lo conocía casi nadie, de ahí que el precio estipulado no llegara ni al millón de euros. El Valencia hizo lo que tenía que hacer tras el grandísimo rendimiento del guardameta y cristalizó su fichaje adquiriéndolo en propiedad. No obstante, ese movimiento de llamar al Dinamo Tbilisi —el club de origen— para informarle de que se iba a hacer efectiva la «opción de compra», es algo que en el Valencia, en los últimos años, apenas se ha repetido. Junto al georgiano, desde los tiempos de la pandemia, sólo se registran otras dos operaciones similares: Hugo Duro y Cenk Özkacar.

En total, el club blanquinegro únicamente ha adquirido a tres de los últimos trece futbolistas que ha tenido cedidos con opción de compra desde la temporada 2020-21. Y es que claro, queda muy bonito para la galería decir «tenemos una opción para comprar a este jugador si pagamos X cantidad», pero luego, si el máximo accionista —Peter Lim— impone que no se va a gastar ni un céntimo en fichajes, esa opción queda en papel mojado.

El caso de Hugo Duro es otro como el de Mamardashvili, era flagrante no comprarlo en propiedad. El delantero madrileño jugó a préstamo desde el Getafe y el Valencia tenía la posibilidad de adquirirlo por 4 'kilos'. Una cifra que ya estaba hasta por debajo de su valor de mercado puesto que su revalorización en el curso 2021-22 fue tal que se convirtió en un chollo. Lo mismo no se puede decir de Cenk Özkacar. El central turco llegó a préstamo del Olympique de Lyon en una rara operación y nunca se asentó. Desde el primer momento se veía que el chico, por muchas ganas que le ponía, no tenía el nivel. Y aún así, Miguel Ángel Corona se engalonó diciendo que pagar 5 millones por Cenk —en cómodos plazos encima— era una buena operación con posibilidad de revalorización. Tras un año cedido en el Valladolid —descendido y casi sin jugar—, el turco ahora está tasado en 1,2 millones según Transfermarkt.

Pero a lo importante. ¿Qué pasó con aquellos diez jugadores que el Valencia decidió no comprar, o simplemente no pudo? En orden cronológico inverso, es decir, los recientes primero, hay cuatro casos de esta misma temporada. Rafa Mir llegó por fin desde el Sevilla, y se acordó una cláusula de compra de 5 millones. Por motivos evidentes, entre rendimiento y lo extradeportivo, el jugador no se adquirirá. En invierno llegaron tres a préstamo, todos con opción de compra. Umar Sadiq se ganó el cariño con sus goles, pero 9 millones no quiere pagar el Valencia, a pesar de que acordó poner esa cantidad con la Real Sociedad. Misma cifra que Max Aarons y el Bournemouth, que apenas tuvo protagonismo, más entendible esa decisión. Iván Jaime dejó destellos, pero no los suficientes como para justificar un pago de 7 'kilos' al Oporto.

En la 2023-24, Selim Amallah (6 millones, Valladolid) y Peter Federico (2 millones, Real Madrid) tampoco fueron adquiridos por su escaso rendimiento. Todo lo contrario que con Justin Kluivert en la 2022-23. El neerlandés, ahora estrella de la Premier League y titular con su selección, pudo haber sido del Valencia por 15 millones a la Roma. Ahora vale 35. pero Lim no quiso apoquinar, como hizo con Omar Alderete. 7 millones valía adquirirlo tras la 2021-22, y el Getafe se lo llevó por 4 y quiere venderlo por 10 o más. Ese mismo curso tampoco se pagaron 20 millones por Hélder Costa, por lo que sea. Ni 4,5 un año antes por Christian Oliva, del que igual algunos ni se acuerdan que jugó en el Valencia, y además llevó el '10'.

Ampliar Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes, en 2018. Irene Marsilla Peter Lim antes sí traía estrellas pagando las opciones de compra Lo de que el Valencia ya no ficha a sus cedidos con opción de compra es algo a lo que sus aficionados ya están acostumbrados, pero es una tónica reciente que ha cambiado desde la pandemia. A raíz del cataclismo de la temporada 2019-20 y del plan de reajuste económico que exigió Peter Lim, el Valencia empezó a desprenderse de sus activos y a reducir el coste de su plantilla. Pero antes de todo eso, era uno de los clubes que más opciones de compra ejecutaba de sus cedidos. Y lo hacía porque así podía jugar con los ejercicios contables apuntándose las cifras en un año o en otro. De hecho, la mayoría de las grandes estrellas que trajo Peter Lim a su llegada a Mestalla aterrizaron primero a préstamo durante un curso, y acabaron siendo adquiridos después mediante la opción de compra. 40 millones se desembolsaron al PSG por Gonçalo Guedes, el fichaje más caro de la historia valencianista. Rodrigo Moreno fueron 30 al Benfica, mismo club del que llegó André Gomes por 20 'kilos'. Geoffrey Kondogbia fueron 22 millones desde el Inter, y 28 se le pagó al Manchester City por Álvaro Negredo. Simone Zaza se adquirió por 16 'kilos' desde la Juventus y Joao Cancelo fue blanquinegro por 15, también desde el Benfica. Pero no todo eran fichajes millonarios de estrellas. También se acordó pagar los 6 millones que exigía el Villarreal en la cesión de Denis Cheryshev, los 12 que se pagaron al Inter por Jeison Murillo, o los 2 'kilos' que el Valencia le abonó al Celta por el portero Yoel Rodríguez. La cesión con opción de compra, por tanto, no es algo desconocido para Peter Lim, que en sus inicios como máximo accionista del Valencia, utilizaba a diestro y siniestro. Pero la realidad es que en la actualidad, el singapurense ha tomado la decisión de no invertir mucho más dinero en su equipo y por tanto, si no son casos flagrantes de los que puede sacar beneficio como Giorgi Mamardashvili, prefiere dejar las cláusulas de decoro.

Comenta Reporta un error