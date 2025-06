El Athletic da el 'OK' a la cesión de Agirrezabala al Valencia El portero elige al club de Mestalla porque quiere ser titular, la negociación entre clubes ya solo se basa en si habrá opción de compra o no, y se cerrará en los próximos días

Marc Escribano Valencia Viernes, 20 de junio 2025, 17:19

El Valencia y el Athletic Club ultiman el acuerdo que permitiría a Julen Agirrezabala ponerse bajo los palos en el club de Mestalla en la ... próxima temporada, ya que el club bilbaíno ya ha dado el 'OK' para que el guardameta salga cedido, con la única arista pendiente de si el contrato a préstamo incluirá una opción de compra al término del mismo, o no. La operación, tenga posibilidad de hacerse permanente o no, se llevará a cabo en los próximos días ya que todas las partes están de acuerdo en unir sus caminos, como mínimo, para el curso 2025-26.

La decisión de Agirreazabala de salir del Athletic es firme porque entiende que necesita protagonismo y minutos que no tendría a la sombra de Unai Simón, en perfecto estado de revista tras la operación de muñeca del año pasado que le alejó cuatro meses de los terrenos de juego y puso bajo los focos al guardameta de Rentería. De ahí que el club bilbaíno avale la cesión del guipuzcoano al Valencia, impaciente por cerrar la operación, y valore incluir en el trato una opción de compra, algo que prefiere el club que entrena Carlos Corberán. Es el único punto que toca resolver en los próximos días para desbloquear la marcha de un joven hambriento de horas de fútbol. Salvo sorpresa, las negociaciones llegarán a buen puerto, tal y como informan los compañeros vascos de El Correo. Noticias relacionadas El Mallorca, atento a la situación de Dimitrievski El Ayuntamiento requiere al Valencia la certificación de obras del Nou Mestalla Los cuatro valencianistas de España sub-21 se juegan el pase a semifinales ante Inglaterra El motivo exclusivo por el que quiere salir Agirrezabala tiene que ver con su determinación de ser y sentirse importante en un equipo dispuesto a garantizarle la titularidad. La prioridad del meta de Rentería siempre ha sido el Valencia, donde espera jugar la próxima temporada y pelear por objetivos nobles, como regresar a Europa. El papel de Corberán ha sido fundamental en este sentido porque le ha transmitido confianza y la convicción de que él es su número uno. Giorgi Mamardashvili se va al Liverpool y el técnico no cuenta con su suplente, Stole Dimitrievski, que ya suena para el Mallorca, por lo que solo tiene ojos para el guipuzcoano. Lo que queda por resolver es la fórmula definitiva que regularía la cesión del meta rojiblanco. El Athletic avala la operación y ahora estudia la conveniencia de incluir una cláusula de compra que demanda el Valencia, aunque con cantidades bastante mayores de las planteadas por los blanquinegros. Los de Mestalla han puesto sobre la mesa una suma inferior a los diez millones, a todas luces inaceptable para los bilbaínos, según cuenta El Correo. Los rojiblancos están dispuestos a constituir el préstamo y hasta pensar en una posible venta del guardameta, pero no a cualquier precio. Disfrutan de un activo valioso que se han encargado de revalorizar en las últimas temporadas. A la directiva de Jon Uriarte no le tiembla el pulso a la hora de rentabilizar a sus futbolistas. En el caso del Valencia, cabe la posibilidad de que una eventual cesión con opción de compra incluya también otra de recompra o incluso un porcentaje sobre una posterior venta. Todos estos mecanismos están contemplados en el marco de una operación que avanza y si nada se tuerce cristalizará en un acuerdo en los próximos días. De ser así, se rubricaría antes del 30 de junio y el de Rentería se convertiría en el sucesor de Mamardashvili y el nuevo número uno de Corberán.

