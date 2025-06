El Mallorca, atento a la situación de Dimitrievski

La llegada de Julen Agirrezabala es cuestión de días. El Athletic de Bilbao y el Valencia están ultimando los flecos de lo que podría ser ... una cesión simple o una cesión con opción de compra, según las informaciones que manejan varios diferentes. Lo que no se está teniendo en cuenta es que, con la llegada del meta vasco, se podría producir un efecto dominó en dos porterías de Primera División.

Estas dos porterías serían la del Valencia CF y la del Mallorca. Stole Dimitrievski es el portero suplente del equipo blanquinegro, que se ha pasado esta temporada a la sombra de Mamardashvili, que, indiscutiblemente, era el titular y uno de los mejores del mundo en su posición. Ahora, con la marcha del georgiano al Liverpool, el ex del Rayo Vallecano esperaba la posibilidad de pelear por un puesto en la meta, sin embargo, parece que esto no va a ser así, porque no es del agrado de Corberán, que prefiere un perfil como Julen Agirrezabala. Es más, según señalaban algunos periodistas como Germán Muñoz, hasta Christian Rivero, que ha vuelto de su cesión del Albacete, podría tener opciones de ser el segundo portero, por lo que esto podría complicar más todavía la existencia en el club blanquinegro a Dimitrievski.

Aquí es cuando se puede vislumbrar el efecto dominó que puede ocurrir. Actualmente, el Mallorca tiene un barullo importante en su portería. Jagoba Arrasate ha estado alternando esta temporada las titularidades de sus dos porteros, Greif y Leo Román. Este último es quien ha terminado siendo el que se ha ganado el puesto, pero no hay nada claro. Ambos porteros acaban contrato en 2026 y ambos quieren la titularidad con el Mallorca. Puede renovar o Greif o Leo Román, o incluso que los baleares se cansen de esta situación tan desesperante y decidan hacer caja con ambos este verano.

No hay hueco para dos jugadores de ese nivel para que estén ambos contentos, de ahí que, como informa Mateo Moretto, el Mallorca esté sondeando el mercado y haya puesto sus ojos en la situación de Dimitrievski, que, por el momento, no las tiene todas consigo para seguir en el Valencia CF. El macedonio ha disputado esta campaña un total de nueve partidos, donde ha encajado doce tantos y ha conseguido tres porterías a cero.