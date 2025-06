El Ayuntamiento requiere al Valencia la certificación de obras del Nou Mestalla

La construcción del Nou Mestalla, aunque no lo parezca, está en marcha desde hace unos meses. El plazo marcado por el Valencia es que esté ... finalizado en el verano de 2027, pudiendo así abrir la temporada 2027-28 en su nueva casa, teniendo a tiempo el estadio para entrar a última hora en la candidatura del Mundial 2030 que organiza España junto a Marruecos y Portugal.

No obstante, si uno pasea por la Avenida de las Cortes Valencianas, quizá no note que hay gran movimiento. Todavía no han entrado las grúas ni se ven notorios avances puesto que se sigue trabajando en adecentar la zona tras años y años de abandono por la paralización de las obras, cuyo proyecto irá a los juzgados ya que se admitió a trámite el recurso presentado por 'Últimes Vesprades a Mestalla'.

Es por ello que el Ayuntamiento de la ciudad, para no ser toreado por el club de fútbol, exige al Valencia el envío de unos documentos llamados certificación de obra. Estas cartas son obligatorias, ya que así lo dice la moción que se aprobó en el Pleno del mes de marzo con los votos de PP, PSPV y Compromís, por la cual el club tiene que cumplir con el envío de esos documentos que constaten y expliquen qué avances se han ido haciendo con el paso del tiempo.

Explicado fácil y rápido, el Ayuntamiento requiere al Valencia que le mande una certificación de obra de todos los progresos y avances que van llevándose a cabo en la construcción del nuevo estadio. Ese documento, que debe ser enviado con una periodicidad pactada, no había sido recibido recientemente y por tanto, el Consistorio envió una carta oficial a las oficinas del club no para que se haga el envío, si no a modo de recordatorio para próximas ocasiones.

El motivo por el cual no se exige ese envío ahora mismo es porque el propio Ayuntamiento, hace unas pocas semanas, a través de una comisión, acudió las obras del Nou Mestalla en una visita pactada y marcada en el calendario de hitos que corresponde a la concesión de la licencia de obras. Es decir, ya vieron ellos mismos 'in situ' cómo iba la cosa y qué avances había habido. Aquella visita fue tildada de positiva por los técnicos, que volverán a pisar el lugar de la construcción con una segunda visita a finales de este mismo año. Por ese motivo, el Ayuntamiento le recuerda al club que hasta fin de año, como no volverán a visitar las obras, deben enviarles esas certificaciones en las que se expliquen los movimientos.

Curiosamente, el Valencia ha publicado este mismo viernes una nota de prensa en su página web, en la que se galardona hablando de la sostenibilidad medioambiental que tendrá el Nou Mestalla. «El Nou Mestalla, que a partir del verano de 2027 se convertirá en la nueva casa del Valencia y del valencianismo, ha sido concebido como un estadio referente en materia de sostenibilidad medioambiental. Desde su inauguración, cumplirá con las pautas del documento 'UEFA Sustainable Infraestructure Guidelines' y será un edificio plenamente integrado y respetuoso con el entorno. Diseñado por Fenwick Iribarren Architects bajo los principios de la 'green architecture', el Nou Mestalla adoptará un enfoque arquitectónico consciente y comprometido con el medio ambiente, orientado a minimizar el impacto ambiental mediante una gestión eficiente de la energía, el uso responsable de los materiales y un desarrollo sostenible del espacio», reza el comunicado blanquinegro.