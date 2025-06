La confesión de un jugador del Valencia de Marcelino: «Me puse a llorar antes de un partido de Champions»

J.Zarco Valencia Viernes, 20 de junio 2025, 15:31 Comenta Compartir

Jaume Costa se formó en el Valencia CF pero gran parte de su carrera la ha hecho en el Villarreal. Sin embargo, en la temporada 2019-20 Marcelino pidió su vuelta para competir en el lateral izquierdo con José Luis Gayà. El alzireño ha repasado en el podcast 'Offsiders' cómo fue aquel curso en el conjunto de Mestalla

«Tuve una experiencia muy buena en el Valencia. A la vez mala porque después del covid dimos un bajón importante. Coincidí con grandes compañeros que ahora se han vuelto amigos como Dani Parejo. Bueno Cheryshev, Jaume, Carlos Soler, son muy buenos amigos... Kang In coincidí también en el Mallorca», señaló.

Sin embargo, lo que verdaremente le marcó fue la posibilidad de disputar la máxima competición europea: «Jugué Champions, creo que fue de los primeros partidos que he llorado antes de un encuentro. Fue en la previa contra el Chelsea cuando jugué escuchando el himno de la Champions, estaba ahí mi familia que los vi, me acuerdo que invité a Nyno Vargas que era vecino mío y me puse a llorar».

Jaume Costa reconoció que se emocionó por el valencianismo de su familia: «Tú ves en la tele el himno de la Champions, de pequeño había ido a Mestalla a balancear la bandera de la Champions. Estar ahí era como que no me lo creo, mi padre y toda mi familia valencianista. Era como un sueño, como me he pasado el juego, estoy en el equipo de mi infancia. Miraba al lado y Parejo, Rodrigo, Kondogbia...».

El lateral considera que había muy buena plantilla y que fue una pena el despido de Marcelino: «Competir contra Gayá que iba a la selección española, era el mejor lateral del momento, para mí era una motivación extra. Era un equipo top, creo que si no hubieran tirado a Marcelino habríamos hecho una temporada muy buena».