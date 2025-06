El Valencia espera que Agirrezabala llegue esta semana

Marc Escribano Valencia Lunes, 23 de junio 2025, 09:05 Comenta Compartir

El Valencia ya tiene nuevo portero, o prácticamente lo tiene, porque la llegada de Julen Agirrezabala (San Sebastián, 26-12-2000) es inminente. El guardameta vasco de 24 años tiene ya un acuerdo con el conjunto blanquinegro para jugar, como mínimo, cedido esta próxima temporada en Mestalla. El club se guardará una opción de compra no obligatoria que será inferior a los diez millones de euros. No obstante, el Athletic Club, para no perder el control sobre el jugador, podrá recomprarlo por el mismo precio hasta 2029, tal y como informó MARCA.

Es decir, el Valencia podrá adquirir en propiedad a Agirrezabala para que continúe en el equipo más allá de la temporada 2025-26, para la que Carlos Corberán le ha depositado toda su confianza. Pero siempre existirá la posibilidad de que si el conjunto bilbaíno siente que necesita recuperarle, ya sea porque a Unai Simón le ha pasado algo, o porque simplemente ha bajado su nivel y Julen ha elevado el suyo, podrá hacerlo pagando el mismo precio, por lo que el Valencia no perdería ni un euro, pero tampoco ganaría.

La operación por el guardameta de 187 centímetros está entrando en sus últimos días, ya que se espera que el acuerdo se pueda oficializar esta misma semana. Todas las partes involucradas ven con buenos ojos la opción de que Agirrezabala juegue a préstamo en Mestalla durante el próximo curso y por tanto, se llevará a cabo. El deseo del propio jugador de salir de la sombra de Unai Simón para asumir el reto de ser el portero titular e indiscutible de un equipo de Primera ha sido la llave necesaria para poder forzar su salida del Athletic, que atiende la petición del futbolista al entender que este próximo curso jugará más bien poco.

El escollo de la negociación fue durante muchos días el hecho de si habría opción de compra o no, y finalmente el Valencia ha tenido que ceder en ese aspecto, aceptando que el Athletic incluya una opción de recompra, por la cual por mucho que lo acabe adquiriendo el equipo de Mestalla, no será definitivo puesto que ese dinero podría regresar si el conjunto bilbaíno así lo requiere.

Ahora, una vez se oficialice la llegada de Agirrezabala, el Valencia deberá abrir otro melón: el de Stole Dimitrievski. El normacedonio esperaba ser el titular este año tras la salida de Giorgi Mamardashvili al Liverpool y de nuevo, partirá con el rol de suplente. Esto podría provocar que el ex del Rayo Vallecano pida abiertamente al club salir, para lo que tiene las puertas totalmente abiertas si trae una buena oferta económica que satisfaga a Ron Gourlay, nuevo CEO de fútbol de la entidad, que en las próximas semanas con el inicio del mes de julio, aterrizará en la ciudad.