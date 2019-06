La grada se engancha al renacer del Valencia Imagen de la grada de Mestalla durante un partido de la pasada temporada. / txema rodríguez El club está convencido de que volverá a tener más de 40.000 abonados tras superar una fase de siete años sin llegar a esa cifra | Los descuentos por la fidelidad y el abono total funcionan y será difícil que se den nuevas altas porque el ritmo de renovaciones es alto TONI CALERO Lunes, 17 junio 2019, 01:51

El valencianismo vivió en Sevilla el punto más álgido de la temporada. A más de 600 kilómetros de casa, la afición blanquinegra se dejó hasta el último gramo de fuerza. No hubo color por las calles de la ciudad ni antes ni después de la final de la Copa del Rey. Tampoco en el Benito Villamarín, donde el Valencia trasladaría al césped lo que antes había iniciado su gente en el fondo norte. La temporada del centenario no podía imaginar mejor colofón: un título después de once años de sequía y la absoluta confianza de que el proyecto marcha por buen camino. Van a ser dos años consecutivos peleando en Champions League, una cota aparentemente sencilla no hace tanto pero que en las últimas temporadas se había convertido en casi un imposible. Del renacimiento de la entidad, a todos los niveles, también da buena cuenta la grada. Mestalla ha recuperado fuerzas y se mide tanto en afluencia al estadio como en el número de abonados que el último verano acudió a retirar el pase. Las previsiones del club indican que el significativo ascenso para la 2018-2019 (de 36.454 abonados a 40.216) tendrá continuidad de cara al próximo curso.

Para el segundo año de la dupla formada por Mateo Alemany y Marcelino García Toral se diseñó el abono total (Liga, Copa del Rey, Champions o en su defecto Europa League) como gran novedad respecto a años anteriores y además anunciaba las recompensas por la fidelidad. La asistencia contaba y cuenta. Hay un 15% de descuento para los socios que hayan asistido a los 30 partidos disputados. Esta rebaja, por cierto, se mantendría de cara a la 2020-2021. Por todo ello y además amparándose en el éxito deportivo del presente curso, en el Valencia existe el convencimiento de que por segundo año consecutivo se va a rebasar la cifra de 40.000 abonados. Es el número que a grosso modo marca el éxito de las renovaciones en el club de Mestalla temporada tras temporada. En el club consideran un buen indicativo que en tan sólo 48 horas llegaran más de mil peticiones para la nueva grada joven. Este sí, el asunto más polémico dentro de la campaña de abonos que oficializó el Valencia, decidido a acabar con la grada joven tal y como se conocía. Se estableció que sólo pueden acceder a esa zona los nacidos entre el 1 de junio de 1994 y el 31 de mayo de 2003 (de 16 a 25 años) y el precio es de 250 euros.

La travesía por el desierto

En la 2010-2011 se superaron por última vez los 40.000 abonados (en concreto, fueron 42.431) antes de iniciar la travesía por el desierto. Los siete años siguientes fueron paupérrimos en cuanto a los socios valencianistas. De las listas de espera para conseguir un pase a unos números impropios para el Valencia, que en la 2013-2014 se quedó en poco más de 32.000 abonados. En la 2015-2016 los aficionados protagonizaron un tímido reenganche (39.194) al calor de la clasificación para la Champions del equipo que entrenaba Nuno Espirito Santo. Sin embargo, dos descalabros consecutivos en la gestión social y deportiva provocaron sendos golpes en las campañas de abonos (36.190 en la 2016-2017 y 36.454 en la primera campaña de Marcelino como entrenador valencianista).

El Wanda y el Sánchez Pizjuán mejoran la afluencia media que ha registrado Mestalla

Contar de antemano con esa masa social garantiza un buen ramillete de grandes entradas a lo largo de la temporada. Mestalla ha sobrepasado en muchas ocasiones los 40.000 espectadores durante la 2018-2019 tanto en Champions como en Liga. También se superó esa barrera contra el Betis en semifinales de la Copa del Rey (por encima de los 45.000) y ante el Arsenal en la Europa League, con 44.481 personas buscando la final de Bakú. Cabe recordar que en todos esos encuentros se rozó el lleno, puesto que los distintos cambios que se fueron produciendo en la grada en los últimos años dejaron en 48.600 asientos la capacidad total de Mestalla. Continúa trabajando Meriton para el cambio al campo de Cortes Valencianas (nunca antes de la 2022-2023) y ese será otro punto de inflexión para el club puesto que el nuevo estadio tendrá una capacidad ligeramente superior a las 60.000 butacas, 11.400 huecos más que en la actualidad.

De momento, la grada responde a la fiabilidad del proyecto deportivo y es uno de los campos de Primera División con mejor afluencia media. Con 39.556 espectadores, el Valencia disfruta de un 81% de ocupación en sus partidos, por encima del Athletic (76,5), el Betis (72,7%), y los todopoderosos Real Madrid (75'7%) y Barcelona (74,7%). El Wanda Metropolitano sí mejora la media de Mestalla, puesto que se va por encima del 82% igual que ocurre con el Sánchez Pizjuán. Al Levante, qué duda cabe, también le funcionó a la perfección las dos temporadas consecutivas con el abono gratis para todos aquellos que acudieron al 100% de los partidos. El conjunto granota tiene una media de 19.575 espectadores en sus partidos de Liga, un 78,3% de su capacidad. Para la próxima temporada, el Levante mantiene el incentivo pero con ligeras modificaciones y premiando a los que adquieran acciones.