Gourlay: «Entendemos a Mestalla pero estamos en una transformación y necesitamos su apoyo» El CEO de fútbol del Valencia explica que con los fichajes de este verano, Corberán tiene la posibilidad de «introducir rotaciones» cuando lo requiera

Lourdes Martí Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 16:27

Ron Gourlay pide calma al valencianismo. Tras la derrota frente al Oviedo y a pocos minutos del encuentro ante el Girona en Montilivi, el CEO de fútbol del Valencia volvió a hablar para defender el trabajo del club en el mercado de fichajes por un lado y, también para pedir paciencia a una afición con la que también se muestra comprensivo.

Cuestionado sobre el enfado de Mestalla tras la dolorosa derrota hace una semana contra el Oviedo, dijo: «Desde mi punto de vista le pedimos disculpas a los aficionados, les entendemos pero estamos en una transición que está en marcha y necesitamos su apoyo».

Defendió el británico su trabajo y el del resto de la entidad, en el mercado de verano. «Hemos abastecido a la plantilla y por eso podemos rotar cuando lo necesitamos», dijo el gestor, que ha viajado a Girona junto al director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona.

También realizó Gourlay balance de las siete jornadas de LaLiga. «Empezamos muy bien en casa, nuestro reto es fuera, pero estamos viendo progreso», comentó antes de afirmar que los objetivos equipo son «claros»: «Ser competitivos, e ir partido a partido».