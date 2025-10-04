En directo, Girona FC-Valencia CF

16:06

Al habla Ron Gourlay

«Empezamos muy bien en casa. Nuestro reto es fuera de casa. Estamos viendo progreso. Estamos viendo una transformación de la plantilla y eso lleva un proceso. Necesitamos tiempo. Pedimos disculpas a los aficionados y queremos ser competitivos. Entendemos a los aficionados, pero necesitamos su apoyo. Estamos en una transformación que necesita tiempo. Queremos ser competitivos en todos los partidos, ese es nuestro objetivo. Estamos midiendo nuestro progreso. Hemos marcado varios objetivos. El principal es ser competitivo».