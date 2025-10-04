Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán

LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Escudo Girona Fútbol Club

Girona

16:15h.

0

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

Min. 6

[ALTERNATIVE TEXT]

GIR

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Diego López, con el Valencia. VCF
Directo

En directo, Girona FC-Valencia CF

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Montilivi

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:20

16:19

Minuto 4' | GIR 0-0 VCF

Va a entrar Copete por Diakhaby.

Enlace copiado

16:19

Minuto 3' | GIR 0-0 VCF

Pues ojo porque Diakhaby se lleva la mano al muslo y se ha roto. Pide el cambio.

Enlace copiado

16:18

Minuto 3' | GIR 0-0 VCF

Portu le ha ganado la espalda a Diakhaby, pero Agirrezabala detiene su intento de vaselina.

Enlace copiado

16:16

Minuto 1' | GIR 0-0 VCF

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Enlace copiado

16:06

Al habla Ron Gourlay

«Empezamos muy bien en casa. Nuestro reto es fuera de casa. Estamos viendo progreso. Estamos viendo una transformación de la plantilla y eso lleva un proceso. Necesitamos tiempo. Pedimos disculpas a los aficionados y queremos ser competitivos. Entendemos a los aficionados, pero necesitamos su apoyo. Estamos en una transformación que necesita tiempo. Queremos ser competitivos en todos los partidos, ese es nuestro objetivo. Estamos midiendo nuestro progreso. Hemos marcado varios objetivos. El principal es ser competitivo».

Enlace copiado

15:51

Los jugadores de ambos equipos ultiman los ejercicios de calentamiento sobre el césped.

15:51

15:35

15:27

Varios cambios en el once de Corberán, destacando la entrada de Lucas Beltrán arriba, además de los dos laterales, con Thierry Rendall y Jesús Vázquez en el once.

15:13

15:13

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Girona FC-Valencia CF. Ya conocemos las alineaciones iniciales de ambos equipos.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Míchel Sánchez

3-4-3

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Alejandro Francés

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Daley Blind

defensa

Arnau Martínez

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Iván Martín

centrocampista

Álex Moreno

centrocampista

Yáser Asprilla

Delantero

Vladyslav Vanat

Delantero

Cristian Portugués Manzanera

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

Sustituto

Jesús Vázquez

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Diego López

centrocampista

Lucas Beltrán

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Estadísticas

67,9%

VAL

GIR

32,1%

VAL

VAL

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Girona FC-Valencia CF

En directo, Girona FC-Valencia CF