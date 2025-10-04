En directo, Girona FC-Valencia CF

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos
Girona
16:15h.
0
-
0
Valencia
Min. 6
GIR
VAL
Valencia
Sábado, 4 de octubre 2025, 16:20
16:19
Va a entrar Copete por Diakhaby.
Enlace copiado
16:19
Pues ojo porque Diakhaby se lleva la mano al muslo y se ha roto. Pide el cambio.
Enlace copiado
16:18
Portu le ha ganado la espalda a Diakhaby, pero Agirrezabala detiene su intento de vaselina.
Enlace copiado
16:16
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Enlace copiado
16:06
«Empezamos muy bien en casa. Nuestro reto es fuera de casa. Estamos viendo progreso. Estamos viendo una transformación de la plantilla y eso lleva un proceso. Necesitamos tiempo. Pedimos disculpas a los aficionados y queremos ser competitivos. Entendemos a los aficionados, pero necesitamos su apoyo. Estamos en una transformación que necesita tiempo. Queremos ser competitivos en todos los partidos, ese es nuestro objetivo. Estamos midiendo nuestro progreso. Hemos marcado varios objetivos. El principal es ser competitivo».
Enlace copiado
15:51
Los jugadores de ambos equipos ultiman los ejercicios de calentamiento sobre el césped.
15:51
🎥 Así han llegado nuestros jugadores a Montilivi 🏟️#GironaValencia#ADNVCFpic.twitter.com/xsQVjAaxHg— Valencia CF (@valenciacf) October 4, 2025
15:35
⚔️ 𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐈𝐎𝐑𝐒 ❤️🤍#GironaValenciapic.twitter.com/A8yqs2Xu0v— Girona FC (@GironaFC_Engl) October 4, 2025
15:27
Varios cambios en el once de Corberán, destacando la entrada de Lucas Beltrán arriba, además de los dos laterales, con Thierry Rendall y Jesús Vázquez en el once.
15:13
⚽ XI INICIAL 🆚 @GironaFC#GironaValencia#ADNVCFpic.twitter.com/GONw9RUVXD— Valencia CF (@valenciacf) October 4, 2025
15:13
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Girona FC-Valencia CF. Ya conocemos las alineaciones iniciales de ambos equipos.
Enlace copiado
Míchel Sánchez
3-4-3
Paulo Gazzaniga
portero
Alejandro Francés
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Daley Blind
defensa
Arnau Martínez
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Iván Martín
centrocampista
Álex Moreno
centrocampista
Yáser Asprilla
Delantero
Vladyslav Vanat
Delantero
Cristian Portugués Manzanera
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
Sustituto
Jesús Vázquez
defensa
Luis Rioja
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Diego López
centrocampista
Lucas Beltrán
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
67,9%
GIR
32,1%
VAL
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia