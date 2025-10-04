Thierry, titular un año después en el revolucionario once del Valencia ante el Girona El lateral del Valencia se lesionó el 27 de octubre de 2024 y saldrá de inicio ante el Girona en la tarde del sábado 4

Casi un año después, Thierry Correia vuelve al once inicial del Valencia. El lateral no era titular desde el 27 de octubre de 2024 cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un partido contra el Getafe.

El luso es una de las novedades en el revolucionario once inicial que Carlos Corberán ha alineado frente al Girona tras la dura derrota en Mestalla la semana pasada ante el Oviedo. Jesús Vázquez, Pepelu, Diego López y Lucas Beltrán saldrán en el once junto a Agirrezabala; Diakhaby, Tárrega, Santamaría, Rioja y Danjuma.

Aquella lesión de Thierry a dos días de la trágica dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y algunas zonas de Albacete, le obligó a pasar por quirófano el 4 de noviembre y a someterse a una segunda intervención en mayo de 2025 a causa de adherencias en la zona.

Hace un mes, el luso, que en verano estuvo en la convención de peñas valencianistas en Alzira, habló para los medios del club. «Me estoy encontrando muy bien. Está siendo una sorpresa porque hace dos meses, cuando volvimos para la pretemporada, todavía tenía molestias y yo mismo no pensaba que iba a poder estar un poco antes de lo previsto -finales de septiembre-«, dijo.

En aquellas declaraciones, el lateral de 26 años recordaba el momento en el que se rompió: «Fue cerca del minuto 50' y en ese lance yo iba fuerte y cuando vi que venía Alderete, intento quitar el pie para no recibir la segunda amarilla y, en ese movimiento, la rodilla me fue hacia dentro y escuché un sonido. Noté un poco de molestia, pero fue más el susto del sonido porque eso nunca es bueno. Cuando entré al vestuario, estaba caliente y apoyé el pie en el suelo y le dije al doctor que estaba bien y que iba a salir a jugar y terminar el partido. Al final del encuentro, no tenía tanta movilidad en la rodilla, me dolía un poco. Creía que no iba a ser nada, pero fue lo peor».

«Esta lesión me ha hecho más maduro. Siempre fui una persona impaciente. Hay siempre cosas positivas que podemos sacar como no tomar nada como garantizado porque en un segundo te puede cambiar la vida, también me ha hecho ver que, realmente, soy una persona muy trabajadora», aseguraba. Antes del partido ante el Girona, ha jugado 44 minutos. Jugó 20 minutos en la victoria del Valencia en Mestalla frente al Athletic Club y, tres días después, frente al Espanyol disputó casi media hora.

Por su parte, el Girona saldrá con Gazzaniga; Álex Moreno, Blind, Vitor Reis, Francés, Arnau; Witsel, Iván Martín; Portu, Asprilla y Vanat.