Thierry: «Ojalá Javi Guerra, Diego López y César Tárrega se queden con nosotros para ayudar al Valencia a hacer una buena temporada»

Lourdes Martí Valencia Sábado, 19 de julio 2025, 14:06

El 27 de octubre de 2024 Thierry Correia se rompió. Una lesión en su rodilla izquierda en el partido contra el Getafe le apartó durante los terrenos de juego toda la temporada. En estas últimas semanas, el lateral portugués ha empezado a entrenarse en el terreno de juego pero en solitario. «Yo me encuentro bien, la verdad que el trabajo que estoy haciendo de recuperación se hace muy bien ahora. Me encuentro bien con el balón, la rodilla me está respetando y ahora es el momento para pasar a trabajar con el resto del equipo».

El futbolista todavía no sabe exactamente cuándo podrá volver a jugar con la elástica blanquinegra: «No lo tengo claro. Es ir poco a poco, ver cómo respeta mi rodilla, mi cuerpo, pero la verdad que estoy muy bien».

Respecto a cómo ve al resto del equipo que en la tarde del sábado 20 empezará su pretemporada con el amistoso frente al Castellón, apunta: «Los veo muy contentos, muy dinámicos con el trabajo que están haciendo en campo. Cuando los veo entrenando fuerte, va a ser una buena temporada».

El portugués ha realizado estas declaraciones en la XIX Convenció de Penyes Valencianistes que un año más se ha realizado en Alzira. Cuestionado sobre la visita de Kiat Lim a Paterna, ha explicado: «Cuando él estuvo en el campo con ellos, yo estaba en otro campo haciendo mi trabajo, por eso no sé qué fue lo que ha dicho a mis compañeros».

Para finalizar, ha reflexionado sobre las renovaciones de sus compañeros de equipo: y: «Ojalá Javi Guerra, Diego López y César Tárrega se queden con nosotros para ayudar al Valencia a hacer una buena temporada. Son muy buenos chicos y estaré muy contento si se quedan, trabajan muy bien».