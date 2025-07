Oferta del Valencia a Javi Guerra para que no se marche al Milan

El Valencia ha vivido y va a vivir unas semanas de absoluto vértigo, porque el proyecto deportivo en el que pretendían fundamentar al club de ... Mestalla tiene siempre el riesgo de tambalearse. De hecho, Christian Mosquera, uno de los pilares y mejores jugadores a futuro en los que cimentar la base de esta ambiciosa idea para «volver a Europa», se va a terminar marchando al Arsenal por una cantidad de dinero que se podría considerar baja si se miran otros traspasos. 15 millones de euros más 4 en variables van a pagar los 'gunners' por un jugador que es internacional fijo con la selección española sub-21 y ha sido de los mejores centrales de LaLiga esta temporada pasada. Por facilitar un ejemplo, Dean Huijsen, en cambio, le ha costado 60 millones de euros al Real Madrid.

Lo peor de todo es que el Valencia tiene el temor no solo de perder a una de las caras de su plan a futuro como es Mosquera, sino que también no quiere que se le escape otro de sus futbolistas destinados a marcar una época en el club de Mestalla: Javi Guerra. El de Gilet ha sido, está siendo y va a ser uno de los grandes deseos de los gigantes de Europa, por eso justo cuando se cumple una semana de que se reuniera su agente, Javi Garrido, con Ron Gourlay, el club ya le ha puesto negro sobre blanco una propuesta de renovación de contrato (termina en 2027). Guerra fue pretendido el verano pasado por el Atlético de Madrid, en una operación que se cayó a última hora porque, finalmente, los colchoneros decidieron pujar más alto por Conor Gallagher y llegar a los 40 millones de euros por el inglés. Parecía que su primer tramo de la 24/25 junto a Baraja bajó el fervor de los equipos al ver que su desempeño no había sido el mismo. Sin embargo, la llegada de Corberán en enero lo ha llevado a otro nivel. Con él, el jugador de 21 años recuperó toda su energía. Yeso ha tenido sus pros y sus contras. El buen rendimiento de Javi Guerra no ha pasado desapercibido y varios clubes ya se pusieron tanto en contacto con el entorno del futbolista como con los de Mestalla, haciéndoles saber que irían con todo a por él. Uno de esos equipos fue el Milán. Los rossoneros ya presentaron el mes pasado una primera oferta de 16 millones de euros por el centrocampista de 21 años, que fue desestimada por los blanquinegros al estar lejos de los 30 millones de euros en los que tasaban a Javi Guerra. Además, así se lo hicieron saber desde la dirección deportiva, encabezada por Corona hace un mes. Por billetes no será, porque los italianos vendieron a principios de mercado a Tijjani Reijnders al Manchester City por 60 millones de euros. Pues ahora el Milán ha vuelto a la carga por Javi Guerra y el Valencia ha tenido que movilizarse después de la reunión de la semana pasada. Los rossoneros, que no han podido quitarse de la cabeza el deseo de que el de Gilet encabece su proyecto deportivo, han contactado con el entorno del futbolista para hacerle saber que siguen más que interesados en ficharle.

De manera paralela y aún con el riesgo de no llegar a un acuerdo con Garrido, Gourlay en cambio lo tiene más fácil en los otros dos casos que aún siguen abiertos. El escocés se reunió ese mismo jueves de la semana pasada con los agentes de Diego López y César Tárrega. Yla perspectiva en estos dos casos no tiene nada que ver con la situación de Javi Guerra. Ellos ya conocen también cuál es la oferta de renovación de contrato que les ha puesto encima de la mesa el Valencia. Las posiciones en estos dos casos siempre han estado en buena sintonía. Tanto al atacante como al central se les va a subir la ficha que actualmente perciben y se les estira su actual vinculación contractual. Los dos futbolistas han manifestado repetidamente su deseo de continuar defendiendo el escudo valencianista.

«Nunca digas nunca, pero tengo claro que quiero seguir en el Valencia, es mi prioridad. Si no pasa nada raro, seguiré allí», fue lo único que al respecto dijo Javi Guerra, a quien en todo momento se le ha protegido para evitar que hiciera más declaraciones. Garrido ni habló a los medios.