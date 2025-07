El Getafe ficha a un futbolista que quiso jugar en el Valencia

El Getafe ha conseguido el fichaje de un jugador que deseó con todas sus fuerzas jugar en el Valencia. Javi Muñoz, ex de Las Palmas, ... pudo recalar en Mestalla en este mismo mercado veraniego tras el descenso del equipo de Diego Martínez a Segunda División por no conseguir la permanencia. Ahora, el interior de 30 años ha firmado por los azulones hasta 2028, donde también se reencontrará con un antiguo valencianista, José Bordalás. El actual técnico del cuadro madrileño estuvo al frente del equipo taronja en la campaña 2021-2022, llegando a la final de la Copa del Rey, la cual perdió en penaltis.

Javi Muñoz Jiménez (Parla, 28-2-1995) fue uno de los mejores centrocampistas de la temporada de Las Palmas en Primera. El madrileño fue indiscutible en el trivote, ocupando ese rol de 'box-to-box' que se asemeja al de Javi Guerra en el Valencia con sus 177 centímetros de estatura. Actualmente, tiene un valor de mercado en Transfermarkt de 2 millones de euros. Esta temporada pasada con el equipo canario llegó a disputar un total de 38 partidos: 35 de LaLiga y 3 de la Copa del Rey, alcanzando un total de 2.769 minutos y consiguiendo unos números de un gol y tres asistencias.

Llegó libre en el verano de 2023 tras brillar en el Eibar, pero eso sí, terminaba contrato este 30 de junio de 2025 con los canarios, con lo que podía firmar libre por cualquier equipo. Ese equipo finalmente ha sido el Getafe, que ha anunciado que se ha hecho con los servicios del centrocampista. El jugador llegó a recibir varias ofertas de equipos españoles en su día y hasta del extranjero. Una de esas ofertas era del Valencia, como informó Tribuna Deportiva en su momento. Además, en su día el propio entrenador en ese momento de Las Palmas, que era Diego Martínez ironizó con la posibilidad de que su futbolista fichase por el club de Mestalla antes de un partido de vital importancia por la salvación.

«Bueno, pues que empiece el show, ¿no? Empieza el show del final de temporada. El año que viene, ojalá sea en Primera División con nosotros aquí, volverá a pasar lo mismo. Entonces, esto lo volvemos atrás y va a pasar siempre igual. Yo mismo te digo, ha habido muchos momentos en mi carrera en que han salido noticias respecto a mi persona que eran cero verdad. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Al final, yo no sé si es verdad o no es verdad. Me da igual. Yo creo que mi jugador cree en lo que estamos haciendo. Veo al equipo muy comprometido en todo lo que hace. Pero esto es el mundo de las fake news, ¿no? ¿Qué más da, no? Si es cierto, porque es cierto, y si no lo es, nadie va a salir a desmentirlo. ¿Nos ayuda? ¿Importa para el partido de mañana? No. Ya está. De todas maneras, insisto, en los próximos cinco partidos va a haber noticias de este tipo. Y cuanto más dimensión tenga el equipo al que nos enfrentemos, más todavía», sentenció en aquel momento.

Tanto tardó el 'ok' de Peter Lim que, al final, la operación quedó en nada y el barco de Javi Muñoz se movió a otro puerto, pero en su momento, la oferta del club de Mestalla era la que más le seducía. El Valencia sigue en busca de fichajes en la parcela de mediocentro, porque Barrenechea ha vuelto al Aston Villa y solo se tiene a Pepelu como pivote puro, mientras se ha preguntado por la posibilidad de la cesión de un futbolista del Chelsea.