Las certificaciones de obra del Nou Mestalla, casi en vía muerta El PSPV recuerda que la postura del Valencia de ignorar la petición del Ayuntamiento debe provocar que no se ejecuten los derechos urbanísticos

Juan Carlos Valldecabres Valencia Viernes, 4 de julio 2025, 13:04 Comenta Compartir

La 'rebelión' del Valencia, ejerciendo su derecho de no enviar las certificaciones de obra del Nou Mestalla al Ayuntamiento tal y como se le requirió ... por escrito, va a quedar en vía muerta. El Ayuntamiento, al menos el equipo de Gobierno y en particular el Partido Popular, da el asunto por zanjado. No habrá pues ninguna certificación de obra que acredite por escrito qué se ha hecho en el estadio en un periodo de tiempo ni tampoco a cuánto asciende el dinero invertido en ese tramo. El club se ha salido con la suya de esquivar esa pretensión aprobada en su día por PP, Compromís y PSPV a propuesta de los socialistas.

Visto así se podría entender como un desafío en toda regla del Valencia al Consistorio, cuestión que por otra parte ya se ha vivido en los últimos años en buena parte de lo que tiene que ver con el Nou Mestalla. Pero en este caso tan especial de las certificaciones, resulta que entra en juego la variante política. Y ahí el PP, aunque respaldó con sus votos la moción del PSPV, se escuda en que en su momento el concejal popular Juan Giner ya advirtió públicamente al representante socialista, Borja Sanjuán, de que realmente el Valencia no tenía ninguna obligación se presentar dichas certificaciones. Desde que cambió el color del Ayuntamiento, se han hecho verdaderos esfuerzos en proteger la sintonía entre la institución y el club. Eso no quita para que la alcaldesa, siempre que puede, recuerde la exigencia que tiene el Valencia de cumplir con lo pactado. Salvo en este caso de la moción que el club regatea con soltura argumentando además que sí ha permitido y permitirá la visita de los técnicos para que examinen el cumplimiento correcto de los hitos recogidos en la licencia tan 'exigente' que se le adjudicó. Desde las filas populares consideran que la intención de Borja Sanjuán en su momento con el tema de las certificaciones fue poco menos que un «brindis al sol», cuestión que no comparte lógicamente el edil socialista. De hecho, Sanjuán ha hecho hincapié esta misma mañana que «e máximo accionista del Valencia demuestra una vez más su falta de respeto a la ciudad y al pleno municipal. Ese acuerdo está aprobado en el ayuntamiento, sin ningún reparo, ni interpretación legal que lo inhabilite y por tanto, el gobierno de María José Catalá tiene la obligación de hacerlo cumplir». Según el portavoz del grupo municipal socialista, «es fundamental que lo haga, porque ya se ha demostrado sobradamente la voluntad de engañar a las administraciones por parte de la directiva de Peter Lim. Y ahora las condiciones están muy claras y solo vale que las cumpla. Si no lo hace no puede tener derechos urbanísticos. La pelota está en su tejado, pero también en el de María José Catalá que no puede tolerar este desprecio a un acuerdo municipal».

