Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel
Partido del Valencia en la pasada edición de Copa del Rey. EFE/Sergio Pérez

Sin estadio definido para el partido del Valencia en Copa del Rey

Tras conocerse el emparejamiento en primera ronda contra el Maracena, la RFEF todavía no ha concretado dónde se disputará el encuentro a finales de octubre

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:07

Con rival definido, pero sin estadio concretado. A tres semanas de estrenarse en Copa del Rey, el Valencia CF todavía no conoce dónde deberá afrontar su partido. Un aspecto relevante de cara a la eliminatoria que, si bien ahora no es lo que más preocupe al plantel blanquinegro y tiene asuntos de mayor índole que resolver durante las próximas semanas, sí precisa de conocerse con la mayor premura.

El pasado lunes, el sorteo emparejó al Valencia con la UD Maracena, un equipo humilde de las categorías autonómicas de Granada. Una oportunidad única para la localidad de unos 23.000 habitantes de ver a uno de los mejores equipos del país que, debido a los criterios de proximidad aplicados para edición 2025-26, le permitirá enfrentarse en competición oficial. Sin embargo, aún no está decidido que vaya a jugarse en su campo habitual.

El Maracena y su Ayuntamiento están haciendo todo lo posible para que el encuentro que ha de albergarse entre el 28 y 30 de octubre sea en su estadio municipal. Pero pese a la insistencia, al ser un partido televisado y que debe garantizar un mínimo de espectadores, la RFEF todavía no ha dado una confirmación.

Desde el club andaluz aseguran que están trabajando para tener adecuadas sus instalaciones. Pero en caso de no obtener el visto bueno, los estadios del Real Jaén, Motril o Granada se postulan como alternativas, un hecho que no sería de su agrado. No obstante, desde el Maracena trasladan sus muestras de agradecimiento por esta disponibilidad.

