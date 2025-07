Eray Cömert: «Muy contento de volver a vestir esta camiseta»

Pablo Lara Valencia Domingo, 20 de julio 2025, 12:07 Comenta Compartir

El balón volvió a rodar para los hombres de Corberán. El Valencia disputó ayer su primer amistoso de la pretemporada ante el CD Castellón, un clásico del verano, con un resultado amargo para los valencianistas. Tras la gran ilusión mostrada por la afición, que agotó las entradas del encuentro en tan solo dos horas, el resultado fue bastante mejorable. Primera derrota del nuevo proyecto 2025/26, por 1-2, aunque con la ausencia de muchos efectivos.

A pesar de la falta de ritmo y de no contar con la plantilla cerrada, tanto la directiva como el cuerpo técnico pueden sacar ciertas conclusiones de cara al futuro. En los micrófonos de los medios del club se pronunció una de las caras nuevas de esta temporada: Eray Cömert. Después de su fallida cesión al Valladolid, con quien consumó el descenso la pasada campaña, el central, con contrato hasta 2026, quiere ganarse la confianza de Corberán y seguir en el club blanquinegro. «Muy contento y alegre por ponerme otra vez esta camiseta con este escudo«, expresó el suizo, muy sonriente.

Tras una mala imagen en los primeros 45 minutos del equipo y con un 0-2 en el marcador, el técnico de Cheste revolucionó el equipo en la segunda mitad, con la salida de algunos titulares como Rioja, Almeida o Tárrega, con quien el suizo compartió la zaga. A pesar de la considerable mejora sobre el terreno de juego y del temprano gol de Canós desde el punto de penalti, los locales no consiguieron darle la vuelta al resultado. Con la portería a cero en la segunda parte y una actuación correcta, Cömert se mostró satisfecho: «El resultado es una cosa, pero estos amistosos están para probar cosas, para tener confianza como equipo. Nos sirve para coger más ritmo y mejorar».

Sobre su futuro no se pronunció, aunque sí quiso alabar al que es su nuevo técnico: «La idea del cuerpo técnico me gusta mucho», afirmó el central, consciente de que es muy importante arrancar con buen pie su último año de contrato e intentar ganarse un puesto en el once y, por qué no, una futura renovación con el Valencia. Su intención es clara; ya lo dejó claro en su llegada al aeropuerto para comenzar la pretemporada: »Me alegro mucho de volver a Valencia y me quiero quedar«. Ahora, la decisión es de Corberán. Aunque para el club no sea la mejor de las opciones, todo depende de su rendimiento en los entrenamientos y la pretemporada. Su primer examen lo ha aprobado sin brillar.

Urgencia en el central

Pese a la confianza del central, suplir la baja de Yarek, traspasado al PSV por 10 millones de euros, y de Mosquera, a falta de oficializarse su venta al Arsenal por cerca de 20 millones, no parece tan sencillo, y por eso el club sigue buscando más refuerzos en la zaga. Uno de los nombres que parece no contar para esa posición es Özkacar, compañero de Comert la temporada pasada en el Valladolid, que no fue ni convocado al amistoso frente al Castellón. El más cercano a llegar al club es Copete, el defensa del Mallorca de 25 años, que ya tiene un acuerdo con el Valencia, a la espera de que ambos clubes cierren el traspaso: los isleños piden 4 millones, mientras que el Valencia no quiere llegar a esa cifra. Hermoso, Zouma y Doehki son otras opciones que baraja Gourlay en su lista. Muchas opciones, ninguna efectiva. Tan solo quedan 27 días para el debut liguero de los de Corberán ante la Real Sociedad, y hay mucho trabajo por hacer.