El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc
Danjuma, el jugador estrella de este nuevo Valencia. EFE

Más donde elegir pero con dudas en defensa

Corberán presume de que el Valencia 2025-26 ha logrado reunir una plantilla compensada| El fichaje de Lucas Beltrán enfría la esperanza que tenían los aficionados de que el equipo logre por fin aspirar a plaza europea

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:18

Agirrezabala por Mamardashvili; Copete por Mosquera; Comert por Caufriez; Santamaría por Barrenechea; Ugrinic por Hugo Guillamón; Danjuma por Germán Valera; Ramazani por Fran Pérez y ... Canós; Raba por Rafa Mir, y el recién aterrizado Lucas Beltrán por Dani Gómez. En esta comparativa aún faltaría por ajuste el caso del recuperado Diakhaby por el canterano Yarek, mientras que Alberto Marí llegó a estar el curso pasado las tres primeras jornadas convocado y hasta jugó 6 minutos y en esta ni tuvo dorsal. ¿Tiene o no tiene de verdad el Valencia 2025-26 mejor plantilla que la que inició la temporada 2024-25? ¿Ha dejado Peter Lim de asfixiar deportivamente al Valencia o ha apostado por potenciar de una vez por todas al equipo? ¿Y es mejor esta plantilla que le ha quedado a Carlos Corberán que la que terminó la campaña pasada con las incorporaciones de invierno de Aarons, Sadiq e Iván Jaime? Una más, la última: ¿está realmente este Valencia capacitado para luchar para colarse en competición europea que es lo que realmente quieren los aficionados de Mestalla o los ánimos son de evitar dramas y cumplir sin más en aguas tranquilas?

