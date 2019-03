Sigue en directo el Sevilla-Valencia aquí

El Sevilla FC recibe esta tarde al Valencia CF para disputar el partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga, a las 16:15 horas en el Sánchez Pizjuán.

Once de Marcelino García Toral: Neto, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Rodrigo Moreno y Gameiro.

Once del técnico local, Joaquín Caparrós: Javi Díaz, Amadou, Carriço, Ben Yedder, Banega, Wober, Gonalons, Jesús Navas, Munir, Promes y Mercado.

LA PREVIA de J.C. Valldecabres

Acaben la paella tranquilos y no tengan prisa por poner la televisión o seguir la retransmisión que hace on line LAS PROVINCIAS en su web. Sólo así se disfrutará de una agradable tarde de domingo y evitará el lector que el estómago se le revuelva y acabe echando mano de la sal de frutas. Un Sevilla-Valencia es para tomárselo con mucha calma si no quiere uno terminar la semana enfadado con el mundo y renegando del fútbol y de los desajustes que todavía tiene el VAR. El Pizjuán trae buenos recuerdos, eso es innegable: a nadie se le puede olvidar el título cazado allí en 2004. Pero por mucho que pese en la balanza un campeonato de Liga, es aplastante la larga lista de disgustos que se han producido en Nervión y siempre con los mismos ingredientes: un árbitro que se deja engullir por el ambiente; un futbolista local que echa mano de la picaresca y del teatrillo falsete; una agresión que la ven todos menos quien tiene que verla; un jugador del Valencia que peca de infantil, y una tarjeta roja que luce con todo su esplendor haciendo añicos toda la trabajada planificación de la semana... Y cuando nada de eso sucede, pues imaginen un penalti fallado (Banega en la 2011-12); un gol en propia puerta: Víctor Ruiz en la Copa de 2012 y Garay en 2016; o un tanto casi decisivo de M'Bia en descarado fuera de juego (2-0 en la ida de la famosa semifinal de la Europa League de 2014). Por eso hay que entender que un Sevilla-Valencia se sabe con la tensión que empieza pero se desconoce qué factor hará que unos y otros acaben casi a mamporros sobre el terreno de juego.

Los dos equipos ponen en juego esta tarde algo más que la pelea por la Europa League. Nadie pierde de vista el pinchazo del Getafe de ayer. Eso sí, todos son conscientes de la enemistad que en los últimos años ha ido creciendo entre ambos clubes, ejemplo que ha querido copiar en una versión 3.0 el Getafe.

Por arrancar la historia en algún punto y sin olvidar que allí fue donde dos entrenadores del Valencia perdieron la cabeza (Quique en 2007 y Nuno en 2015), no son pocas las veces que el Valencia ha empezado el partido del Pizjuán con once y lo ha acabado con diez o incluso con nueve. En aquella primera jornada de la segunda vuelta de la 2009-10, Pérez Lasa se zampó la segunda amarilla a Zokora (tocó el balón con la mano en la primera mitad) y no vio la patada (tacos incluidos) de Palop a David Villa: era expulsión y penalti (acabó 2-1). Emery, entonces entrenador, empezó a sufrir en sus propias carnes lo que iba a ser este tipo de encuentros tan peculiares. El año siguiente pasó algo parecido. Fue con Iturralde González como colegiado. Echó en el 26' a Topal con roja por una disputa con Cáceres. «El árbitro se ha equivocado», dijo Emery.

En la 2011-12, Aduriz pagó la novatada. Entre Spahic y Fernando Navarro la liaron parda y el delantero pecó de inocente devolviendo la patada. Muñiz Fernández lo expulsó (70'). Ganaron los andaluces (1-0). La cosa no termina ahí. En la siguiente (4-3), el Valencia se quedó fuera de la Champions en esa última jornada porque Clos Gómez sacó roja directa a Jonas (44') por un supuesto codazo a Alberto Moreno. Además, se tragó un penalti a Soldado.

En la 2013-14, cómo no, el Valencia tampoco acabó con once el partido (0-0). Álvarez Izquierdo ventiló el asunto a los cuatro minutos de la segunda mitad al echar a Ricardo Costa con la segunda amarilla.

El récord de 'desgracias' lo tuvo por así decirlo al año siguiente Rodrigo de Paul. El argentino nunca olvidará su debú en la liga española. Primera jornada, minutos dos. Roja y a la calle. Del Cerro ni se lo pensó. El valencianista fue esta vez el que cometió el error: soltó el codo a Aleix Vidal. Cuatro partidos de sanción le cayeron al argentino. Allí en la temporada siguiente se fue al paro Nuno (1-0). Cancelo y Javi Fuego fueron expulsado por dos amarillas (34' y 77' respectivamente). Sólo los dos goles de Rodrigo la temporada pasada permiten pensar en positivo.