Diego López manifiesta uno de los mayores sueños pendientes por cumplir

Con ocho goles y cinco asistencias repartidas, es uno de los hombres destacados de la temporada 2024-25 del Valencia. Frente al Getafe, en un triunfo balsámico que invita a mirar más seriamente a Europa ... , Diego López brindó otro tanto. Fue el segundo de la tarde para los valencianistas y el extremo se mostraba exultante sobre el campo, como así también plasmó su estado de felicidad posteriormente en la zona mixta de Mestalla.

Debido a su gran momento de forma, donde también está finalizando en un estado pletórico, era irremediable preguntarle por ir con la Selección Española absoluta. Tal y como acostumbra, Diego López era cauto. «Yo me centro en estar aquí, que es lo importante. Creo que venía haciendo una buena temporada, la pasada también, pero no se vio tanto reflejado en estadísticas», hacía a modo de valoración propia. No obstante, era imposible ocultar su deseo. «Ojalá algún día pueda ir con la Selección, porque sería uno de los mayores sueños que tengo por cumplir. De momento estoy centrado aquí en acabar la temporada bien y ojalá estar en el europeo que tenemos en verano con la sub-21, que sería también un sueño», comentaba.

El asturiano quiso ir con pies de plomo en clave valencianista. Primero, con ese primer escollo en que se batió a los azulones. «Añadimos nuestro fútbol, el que venimos haciendo. Creo que íbamos a ser superiores al rival, como se ha visto en la primera parte, y así ha salido todo de cara», opinó. En segundo lugar, pensaba solo en mirar al futuro más inmediato, y este pasa por la jornada intersemanal. «Hay que intentar ganar allí y si no sacar los máximos puntos posibles. Es ir partido a partido y lo que tenga que ser, pues será», añadía el futbolista.

No obstante, la posibilidad de poder alcanzar Europa, una vez al estar ya conseguida la permanencia de forma matemática, era un hecho a valorar. «Ahora sí que dejamos la salvación atrás y podemos focalizarnos en mirar cuanto podamos hacia arriba. De aquí a final de temporada, los tres partidos que quedan, es conseguir los máximos puntos posibles y ojalá estar dentro de esos puestos europeos. Pero, si no es así, creo que tiene mucho mérito, sobre todo la segunda vuelta que ha hecho el equipo», relató el jugador.

Además, Diego López reafirmó la estrecha relación que le une a los compañeros de vestuario de este Valencia CF. Primeramente, con la explicación de la celebración de su gol, cuando explicó que suelen ir a jugar a la bolera y la acordó con Hugo Duro. «He tenido suerte de marcar primero. Así que le ha tocado a él ser el bolo, que se le da bastante bien estar ahí quieto sin hacer nada», bromeó. Y después también con el gesto de dedicarle la victoria a César Tárrega, después de no pasar una semana fácil y con el posterior fallecimiento de su abuelo. Pero, pese a ello, el central de Aldaia no quiso perderse este compromiso y disputó los noventa minutos de juego.