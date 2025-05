El sueño de Europa toma fuerza en Mestalla

Hay días y paridos que comienzan a jugarse mucho antes de escuchar el pitido inicial del árbitro. Cuando hace una semana el Valencia CF ... salía con el botín de los tres puntos en Gran Canaria, rápidamente hubo un cambio de chip. El foco pasaba a estar ya de lleno en la próxima sesión en Mestalla, la que le enfrentaba al Getafe, y los primeros ecos de la palabra Europa resonaban. Pese a que la dinámica actual es reseñable, se quería evitar a toda costa los fantasmas recientes del pasado, donde contra el Espanyol no se pudo culminar la remontada. Y del 'factor Mestalla', que también estuvo notable con los reconocimientos y homenajes previos a su capitán Gayà, así como por el fallecimiento de Manolo el del Bombo y Juan Ramón, se contagiaron bien pronto desde el impecable verde, donde el Getafe cayó en lona en tan solo un asalto.

Porque el Valencia, como rival si se tiene enfrente, no es para nada «asequible», en contra de lo que se pueda pensar por las dificultades de un año repleto de complicaciones y donde tan solo a partir del segundo tercio de la competición se comenzó a encauzar para bien el devenir del equipo. Bordalás, que salía al quite en la previa del partido rebatiendo con que a los valencianistas no les correspondía tal etiqueta, comprobó que estaba en lo cierto.

No hubo que esperar mucho para ver los primeros rostros de felicidad en la gente. Concretamente, siete minutos fue lo que se tardó en escribir las primeras líneas del guion hacia una nueva victoria, la que suponía a su vez la décima jornada consecutiva en LaLiga EA Sports sin conocer el sabor amargo de un tropiezo. Y si hilamos todavía más finos, cuando en el electrónico se alcanzaba el 17' de juego, el resultado ya presentaba un más dos para los blanquinegros.

Todo se inició con un fallo de un ex de la casa. Alderete llegó tarde a la cobertura de una acción, en la que Hugo Duro se hacía con el control del esférico en el área. El contacto del defensa azulón sobre el delantero local se tradujo en un derribo. Por ende, Cordero Vega decretó penalti. Pepelu, como correspondiente especialista del equipo, se mostró nuevamente infalible desde el punto de los once metros.

Acto seguido, fue Diego López quien amplió la cuenta goleadora, la del equipo y la suya propia con un total de ocho dianas que confirma su zénit. Con otro desconcierto defensivo, el asturiano pescó en aguas revueltas. Un remate al palo corto, en el que David Soria tampoco estuvo todo lo contundente que se precisaba, se traducía con algo de suspense en el segundo de la tarde.

Si bien es cierto que ambos conjuntos pudieron alterar más lo acontecido, fue el turno de los porteros. Mamardashvili, por dos ocasiones al responder con grandes reflejos a una falta directa por Alderete y a un testarazo de Peter Federico, así como el arquero visitante en un mano a mano en que Almeida no estuvo muy avispado en la resolución, salvaron los muebles de sus respectivos compañeros.

Valencia CF Mamardashvili, Foulquier (Diakhaby, 57'), Mosquera, Tárrega, Gayà (Jesús Vázquez, 78'), Pepelu, Javi Guerra (Barrenechea, 78'), Luis Rioja (Fran Pérez, 57'), Almeida (Iván Jaime, 69'), Diego López (Rafa Mir, 57'), Hugo Duro. 3 - 0 Getafe CF David Soria, Juan Iglesias (Nyom, 78'), Domingos Duarte, Alderete (Berrocal, 56'), Diego Rico, Peter (Bertug, 69'), Luis Milla, Terrats (Yellu, 86'), Bernat (Coba, 56'), Álvaro (Ismael, 69'), Borja Mayoral. Goles: 1-0: Pepelu, de penalti (7'). 2-0: Diego López (17'). 3-0: Hugo Duro, de penalti (36').

Pese a ello, un motivado Hugo Duro volvió a forzar otro penalti. El '9' valencianista arrancó en velocidad, rompió el fuera de juego y pisó el área para que, en esta ocasión, Domingos Duarte fuera el infractor. Todo hacía pensar que Pepelu buscaría el doblete. Aun así, en un acto de total generosidad, se cedió sin discusión alguna el balón al propio Hugo Duro para que culminara la faena y se sumara así al festín goleador.

El segundo tiempo fue más bien un mero trámite. Todo estuvo bajo control, sin tener que lamentar ningún mal mayor ni tampoco algún gol extra. Prácticamente todo estaba resuelto y, salvo una reacción sin casi antecedentes por parte del Getafe, solo quedaba seguir disfrutando. Porque de alegrías precisamente no ha ido sobrada la afición valencianista y ver a su equipo mandar tan plácidamente, deleitando con sus virtudes y sin apenas apuros, era un hecho hasta de agradecer. Tan solo alguna acción de tensión en algún momento puntual hizo estallar, que a su vez mostraba una perfecta comunión al salir todo de cara en esta cita liguera.

Mientras tanto, como demostró en los cuarenta y cinco minutos previos, Javi Guerra siguió firmando otra master class, con el timón del barco en su haber y dotando de mucho criterio a los de Corberán. Porque el técnico nacido en Cheste, a pesar de sus habituales indicaciones desde la banda con tal de corregir alguna imprecisión, tampoco vivió una jornada de excesivo sufrimiento, más bien todo lo contrario.

Ahora, con estos tres puntos que matemáticamente ya otorgan la permanencia al Valencia, todos pueden decir y olvidar que se mira hacia atrás. Por delante, en las tres jornadas restantes de la temporada, toca quitarse la mochila y esa presión arrastrada y mirar únicamente hacia la zona noble. Los futbolistas, que han congeniado a la perfección con Corberán desde su aterrizaje en el mes de diciembre invitan a pensar que Europa es posible. Por qué no. Y la afición, que evita otros quebraderos de cabeza, también quiere disfrutar del fútbol contra algunos de los mejores clubes del continente. A falta de lo que desencadene el resto de la jornada, la Conference League se halla a un punto de distancia. El sueño toma fuerza.