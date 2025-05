El valencianismo vuelve a tocar el bombo de Manolo

«Quererte fue fácil, olvidarte imposible. Siempre estarás en nuestros corazones. Te queremos Manolo». El mensaje, escrito en una cartulina amarilla, presidía un altar dentro ... del bar situado en la Plaza de la Afición número 5, con Mestalla de testigo. Ahora con el nombre de Cervecería Splash pero que siempre será el bar de Manolo para los aficionados al fútbol. Así se le sigue llamando por parte de todo el mundo. Junto a esas líneas de cariño el último bombo que utilizó Manolo Cáceres Arterero, dos fotos con la Copa del Mundo ganada por España en Sudráfica en 2010, dos rosas rojas y otras dos amarillas y su imponente boina. Ese fue el simbólico homenaje, en el primer partido en Mestalla tras el fallecimiento del aficionado a la selección española, y al Valencia, que falleció el pasado 1 de mayo en Vila-Real a los 76 años. El bar, un museo que el aragonés de nacimiento quiso regalar a la ciudad porque siempre tuvo joyas de coleccionista, se convirtió en un homenaje continuo de valencianistas que quisieron hacer de maza para el bombo de Manolo nunca deje de sonar.

Emocionado viendo esas escenas se encontraba Paco Membrilla. El mejor amigo de Manolo. La persona que estuvo con él en sus últimos días y que fue el que comunicó su fallecimiento. Paco fue la persona que le abrió las puertas de Moncófar a su amigo para que tuviera un nuevo hogar en sus últimos años, tras el traspaso del local que siempre tendrá su huella personal. Amparo, su sobrina, no pudo emocionarse cuando recordó la figura de su tío entre tantas muestras de cariño: «Si me pongo a pensar aquí dentro del bar lo primero que me viene a la mente es un ¡sobrina, rubia bien de olivas eh! o alguna broma parecida. Eso y la imagen de hacerse fotos con toda la gente que venía. Le tendrán que haber abierto una puerta especial para que haya podido entrar con el bombo». La lágrimas aparecieron en su rostro en una reflexión que hizo poco después de ceder uno de los bombos a la Curva Nord para ser utilizado en la animación en Mestalla en el partido contra el Getafe. Así fue, bien visible, en la grada de animación. Resonando al cielo de Valencia, con ese sonido tan característico cuando la maza impacta en su caja de resonancia.