El declive de la inversión de Peter Lim en el Valencia

La etapa de Peter Lim en el Valencia se puede dividir fácilmente en dos partes que tienen una evidente diferencia entre las mismas. La 2024- ... 25 será la decimosegunda temporada que el club dispute bajo el control del accionariado singapurense, por lo que la división además queda simétrica, seis años por un lado y otros seis por el otro. Y el factor que divide las dos partes, un hecho histórico que paralizó el planeta: la pandemia del Covid-19. Una situación global que el Valencia de Meriton aprovechó para hiperbolizar y excusarse en una liquidación masiva que ha venido llevándose a cabo en el último lustro deportivo, por el cual el club ha abandonado su habitualidad en la disputa de las competiciones europeas y se ha convertido en un equipo más de los que pelea año a año por evitar el descenso a la Segunda División.

Y todo ello gracias a la desinversión constante que se ha llevado a cabo en el mercado de fichajes. Atrás quedan los años de despilfarro en los veranos valencianistas, con contrataciones que rondaban los 30 millones de euros de media. Las estrellas que vestían la camiseta blanquinegra llegaban antes por pura morterada, y ahora, lo hacen con la carta de libertad, en forma de cesión, o pagando traspasos irrisorios y regateados hasta el último céntimo. Un cambio de paradigma casi sin precedentes en la élite del fútbol español, por el que un club que jugaba la Champions League y ganaba títulos de Copa del Rey, pasa de la noche a la mañana a desprenderse de todos sus activos —algunos de ellos casi regalados— y a buscar el ahorro máximo en toda operación.

Por poner en contexto utilizando cifras, datos y nombres propios, en el primer curso de la 'era Lim', el 2014-15, los tres fichajes más caros fueron Enzo Pérez (25M), Nicolás Otamendi (12M) y Shkodran Mustafi (8M). En total, el Valencia gastó esa temporada 55 millones de euros. Una cifra que al año siguiente, en la 2015-16, casi triplicó con una inversión total de 143.9 'kilos', siendo Rodrigo Moreno (30M), Álvaro Negredo (28M) y Aymen Abdennour (22M) las tres contrataciones estelares en cuanto a cifras se refiere. Tras ese verano de locura, la cosa se calmó un poco en la 2016-17 con solo 36 millones de gasto, siendo gran parte de ellos los 24 'kilos' que costó Ezequiel Garay. Nani (8,5M) y Álvaro Medrán (1,5M) completaron el podio de aquella temporada.

La 2017-18 volvió a ver cómo la cifra total aumentaba hasta los 55 millones, con Simone Zaza (16M), Francis Coquelin (14M) y Gabriel Paulista (11M) reforzando el proyecto de Marcelino García y Mateu Alemany. Ese que exigió unos 129.2 millones al curso siguiente, con el fichaje más caro de la historia del Valencia, Goonçalo Guedes, que costó 40 'kilos'. Geoffrey Kondogbia (22M) y Kévin Gameiro (16M) completaron el podio del segundo curso más caro de la 'era Lim'. Pero el siguiente nadie sabía que iba a ser el último en el que el grifo estaría abierto. 75 millones en total, aunque tiene truco por aquel trueque con el Barça por el que se tasó a Jasper Cillessen en 35 'kilos'. Maxi Gómez (14,5M) y Thierry Rendall (12M) fueron los otros más caros.

Y de pronto, en 2020, llegó la pandemia y todo cambió. El curso 2020-21 fue histórico, ya que el Valencia no se gastó ni un euro en fichajes. Llegaron Patrick Cutrone, Ferro y Christian Oliva cedidos en invierno, y ya está. Un cero como un castillo de grande. El acuerdo con CVC al año siguiente trajo un dinero extra al cajón valencianista, y se malgastó con los 8,5 millones de Marcos André. En total, ese curso 2021-22 se gastó 16.3 'kilos', una cifra que se ha engordado con el paso del tiempo por el pago extra de variables tras el buen rendimiento de Giorgi Mamardashvili, que inicialmente costó algo menos de un millón y acabó saliendo por algo menos de cuatro.

El curso 2022-23 solo vio dos fichajes con dinero de por medio, el de André Almeida por 8 millones y la opción de compra ejecutada por Hugo Duro por 4 'kilos', para un total de 12 de inversión. La temporada 2023-24 vio como se pagaban 5 'kilos' por Cenk Özkacar y otros 5 por Pepelu. Los 250.000 euros racaneados al Brentford por Sergi Canós completaron un verano de 10.4 millones de gasto total. Pero la cifra irrisoria llegó el pasado año, con 2.8 millones de inversión. Se pagó 1.2 por Luis Rioja, y se desembolsó millón y medio por la cesión de Umar Sadiq, además de 150.000 euros por la de Dani Gómez. De momento, en el curso 2025-26, ya se ha pagado un 'kilo' por el préstamo de Julen Agirrezabala y 3.6 millones por José Copete. Cifras irrisorias en comparación con las de los primeros seis años de Lim.

La promesa europea de Ron Gourlay, en duda por la poca inversión

El Valencia anunció el 29 de mayo a Ron Gourlay como su nuevo CEO de fútbol. Un movimiento que sorprendió a propios y extraños, pero más lo hizo el texto en el que se comunicó la noticia. En él, el club aseguraba que era «un paso estratégico clave dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo bajo la presidencia de Kiat Lim». Es más, unas líneas más abajo, el escrito blanquinegro rezaba el siguiente párrafo: «Este nombramiento subraya la estrategia del Valencia de devolver al club a su histórica posición entre la élite del fútbol europeo, con un liderazgo dinámico ya en marcha: la presidencia con visión de futuro de Lim y su extensa red de contactos, junto con la experiencia de décadas en gestión futbolística de Gourlay».

Esa frase, la de 'devolver al club a su histórica posición entre la élite del fútbol europeo', es una que muchos aficionados no van a olvidar fácilmente, puesto que es una afirmación muy contundente que, de momento, no se está viendo respaldada con inversión en fichajes y una remodelación de la plantilla. La llegada de José Copete, Julen Agirrezabala y Dani Raba de momento no ilusiona a la afición, que tras leer el comunicado de Gourlay, esperaba una apuesta mucho más amplia con futbolistas de bagaje internacional y experencia europea para cumplir con el objetivo marcado por el propio club. Eso sí, en Micer Mascó son muy listos y en ningún momento especifican un lapso de tiempo para cumplir ese reto, por lo que igual era un objetivo a largo plazo. Quién sabe.