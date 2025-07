Cyle Larin, nuevo objetivo para la delantera del Valencia

Pablo Lara Valencia Viernes, 25 de julio 2025, 13:20 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

El Valencia sigue en urgencia de fichajes. Los de Corberán, tras disputar sus dos primeros amistosos de la pretemporada, con una derrota por 1-2 frente al Castellón y un empate 0-0 ante el Leganés, han dejado varias conclusiones visibles. La primera de ellas es que falta mucho ritmo de entrenamientos y las vacaciones están pesando en los jugadores valencianistas. La segunda es la operación salida: mientras Gourlay intenta moverse en el mercado, el técnico de Cheste ya ha dejado claro que no cuenta con Guillamón y Cenk, quienes no han sido convocados en ninguno de los dos encuentros y tienen la puerta más que abierta para dejar el club. La tercera es la necesidad de nuevas caras. Con solo Dani Raba y Agirrezabala como incorporaciones de cara a la próxima temporada, el club sigue buscando reforzar todas las líneas del campo. Tras aparecer el nombre de Nicolás Fonseca, el argentino de River Plate al que el conjunto de Mestalla ve como el nuevo Barrenechea, que marchó al Benfica, el último futbolista en sonar ha sido Cyle Larin. El delantero del Mallorca, con Muriqi como máximo competidor, está en la rampa de salida del club bermellón y el Valencia se ha interesado, tal y como informa Matteo Moretto.

Dos partidos del nuevo Valencia 2025/26 y la falta de gol es evidente. Ante el Castellón, Sergi Canós fue el encargado de anotar el primer gol del Valencia desde el punto de penalti. Tras no llegar el segundo tanto, lo más preocupante se vio ante el Leganés, donde los de Corberán no realizaron ningún disparo a puerta. Ante las malas sensaciones ofensivas, el Valencia busca a un nueve que compita el puesto con Hugo Duro. El madrileño es el único delantero centro en la plantilla tras la vuelta de cesión tanto de Rafa Mir al Sevilla como de Umar Sadiq a la Real Sociedad. En la agenda de Gourlay ya han aparecido varias opciones. Entre ellas, destaca la figura de Borja Iglesias, que tras su gran temporada en el Celta no cuenta para Manuel Pellegrini y está pendiente de su futuro, con los vigueses y los valencianos como posibles destinos. El último en aparecer en escena es el canadiense Larin.

El delantero del Mallorca es una de las alternativas que maneja el Valencia para reforzar su ataque. El exfutbolista del Valladolid, por quien ya se interesó el club blanquinegro en 2023, acabó recalando en la isla ese verano mediante un traspaso de alrededor de ocho millones de euros. En su primera temporada, maravilló a la afición mallorquina junto a su pareja de ataque, Muriqi. El canadiense disputó 42 encuentros y anotó 7 goles y 2 asistencias, demostrando su capacidad goleadora y asociativa sobre el verde. En esta última campaña, pese a igualar las cifras de aportación goleadora en ocho partidos menos, su situación dentro del club podría cambiar. Con la reciente renovación del kosovar hasta 2029, su sitio en el once se complica. Ante esta situación de incertidumbre y la intención del Mallorca de buscarle una salida, el Valencia ha mostrado su interés para intentar hacerse con los servicios del jugador.

El Valencia quiere pescar en Mallorca

Parece que al Valencia le gusta la isla. Al fuerte interés por el central sevillano Copete se le suma el del delantero canadiense Cyle Larin. Aprovechando las negociaciones entre clubes por Copete —por quien el Mallorca ya rechazó una oferta de dos millones y con quien el Valencia sigue intentando hacerse—, los de Corberán han preguntado por la situación del delantero para que se incorpore a las órdenes de Corberán. De momento, no hay oferta formal por Larin, pero el interés está sobre la mesa. El club sigue atento a las condiciones del mercado mientras busca reforzar su plantilla antes del inicio de la temporada.