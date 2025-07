El Mallorca rechaza la primera oferta del Valencia por Copete

Marcos Sánchez Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 09:37 Comenta Compartir

El Valencia necesita fichar un central sí o sí. El encuentro ante el Castellón evidenció que solo hay dos centrales válidos para Carlos Corberán en la plantilla: Diakhaby y Tárrega. Si la necesidad era urgente con el traspaso de Yarek al PSV por 10 millones de euros, esta se ha acrecentado más aún, si cabe, por la inminente salida al Arsenal por casi 20 millones de euros. Ahora, en la última semana, el Valencia ya habría encontrado al sustituto del hispano-colombiano, y este sería José Copete, central de 25 años que actualmente pertenece al Mallorca. Con el paso de los días, los blanquinegros han ido acercando posturas con el futbolista, con el que ya habría acuerdo, según publicó este domingo pasado LAS PROVINCIAS, porque le han ofrecido el doble del salario actual que está percibiendo en el equipo mallorquín. Unos dos millones de euros pasaría a cobrar Copete en caso de que terminase recalando en Mestalla.

Pues ahora solo faltaría llegar a un acuerdo con los de Jagoba Arrasate, que, tras presentarles una oferta de dos millones de euros por el defensa de 25 años, el Mallorca la habría rechazado rotundamente, según señala El Diario de Mallorca. Por el momento, el equipo balear habría tasado en unos 4 millones de euros a Copete y no le dejaría salir por menos de esa cantidad. Sin embargo, podría ser una cifra demasiado elevada para un futbolista que termina contrato el año que viene y podría recalar totalmente en el Valencia gratis. En última instancia, el Real Betis se metió en la puja por Copete, lo que hizo que, desde Mestalla, acelerasen la operación para evitar que los verdiblancos se les adelantasen. Esta temporada pasada ha llegado a disputar un total de casi 1.700 minutos, repartidos en 27 encuentros.

Cenk y Comert, dos patatas calientes

Además, el Valencia también tiene en nómina a dos centrales que podrían salir este verano porque no son del agrado de Carlos Corberán. La situación con Cömert es todavía sostenible, porque el técnico de Cheste podría verle incluso como un hipotético cuarto central, siempre esperando que llegasen más refuerzos. Sin embargo, la papeleta que tienen los blanquinegros con Cenk es algo difícil de resolver, porque no entra ni va a entrar ni de lejos en los planes del entrenador valencianista. Es más, este sábado pasado ya se lo hizo saber en el primer partido de pretemporada, porque él, junto a Guillamón —que tampoco cuenta—, eran los dos únicos futbolistas de la plantilla que no estaban vestidos de corto para disputar unos minutos ante el Castellón.

Las cesiones del central turco y del suizo al Real Valladolid, donde se esperaba que mostrasen un mejor nivel, fueron totalmente infructuosas. Cenk no llegó a disputar ni 900 minutos, repartidos en 12 encuentros, en un equipo vallisoletano sumido en el absoluto caos y que ha terminado descendiendo a Segunda División. No le fue tan mal a Cömert, que llegó a disputar casi el doble de minutos que su compañero en el Valencia: 1.900 minutos repartidos en 28 encuentros. En el caso del turco es poco probable que los blanquinegros recuperen los 5 millones de euros que invirtieron en él hace dos temporadas.